路況不熟?疲勞駕駛? 休旅車"如打保齡球"連掃4機車

開車不熟路況真的要小心，苗栗頭份發生一起車禍，一名女駕駛來到頭份找朋友，疑似路況不熟，開車途中，竟然一連推撞，停放在機車格的4輛機車，警方到場替駕駛酒駕，沒有飲酒狀況，正在調查事發原因。





路況不熟？疲勞駕駛？ 休旅車連掃倒4機車

恍神?想睡?路況不熟? 休旅車橫掃路邊多輛機車 如打保齡球。（圖／翻攝畫面）





凌晨四點多，天還沒亮，開車駕駛不曉得是路況不熟？還是想睡覺？休旅車一路往右偏，越來越偏，最後掃了整排機車，1234共4輛車，像保齡球瓶全倒，巨大的撞擊聲響，碰碰碰，女駕駛知道事情大條了，還下車查看，警方獲報到場，替開車駕駛酒測，沒有酒駕。

轎車疑似提前轉彎 員林客運直行 兩車路口劇烈猛撞。（圖／翻攝畫面）





另一起驚悚車禍發生在彰化金馬路上車，一輛員林客運直行，遭到一輛疑似提前轉彎的轎車撞上，導致兩車當場在路口碰撞，大型公車撞上轎車，轎車還整輛180度大反彈，場面驚險，另外角度行車紀錄器畫面曝光，清楚看到，當時直行的客運號誌為綠燈，當時車上只有客運駕駛一人，還好沒有乘客。肇事路口車流量大，是多時向號誌路口，開車駕駛還是得遵守號誌，確定能轉再轉，能走再走。而警方也對雙方酒測，兩人沒有酒駕也沒有受傷，正在調查雙方肇責。





