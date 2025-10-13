路況百百種 ，選高配備車還不夠，保對車險才是行車最強盾牌！

35歲的阿明和小莉愛情長跑七年，最近有了愛的結晶，兩人決定攜手共度接下來的人生。面對「雙喜臨門」，這對新婚夫妻除了開始找新房，也考慮要換車，為即將到來的新生兒備妥安全又溫馨的家與行車空間。

「為了給你們舒適的乘車感受，我決定撥出200萬的預算來買車，載妳跟小孩出去玩。」阿明說，小莉報以幸福的微笑，並提醒阿明：「安全至上，一定還要留一筆預算幫車子還有駕駛、乘客購買保險，這樣我們才能安心上路。」

▲買高價車為的就是給共乘的家人一個安全且舒適的乘車空間，記得加保完整的車險，讓開車上路更為心安。

重視配備安全的同時 也要注重駕駛安全

像阿明和小莉這樣的新手爸媽家庭，該如何選擇適合的房車？汽車雜誌總編輯葉毓中（小葉哥）表示，以200萬元的預算來看，可以選擇的車款相當多；若進一步考量小家庭重視「安全、空間大」的需求，建議以「5+2人座」的車為主，因為第二排可以滑移，提供給媽媽和坐在安全座椅上的寶寶一個舒適的乘坐空間，另外，還可留意「主被動安全規格」是否齊全，並參考標準或權威的「安全撞擊測試」，例如Euro NCAP（歐盟新車安全評鑑協會）五顆星。

除了在購車時，注重安全相關評鑑及配備，開車上路時的安全駕駛也很重要，不超速、依行進方向打燈號等等，天黑或下雨時更要小心駕駛；不過，有時候並非是自己出錯、而是他人不小心而造成碰撞，車損事小，更怕人傷，因此，為愛車與家人投保完整的車險之後再上路，就像是另外罩上一層防護罩，一路行車確保心安。

▲汽車達人小葉哥提醒，購車注重安全配備的同時，也要透過保險來加強開車上路時的安全防護。

強制險只是基本款 加保車險讓防護更全面

「買新車的時候，業務員說會送我們強制險，這樣是不是就夠了？」阿明問。小葉哥強調，光投保強制險是絕對不夠的，因為強制險主要是保障「駕駛以外乘客和遭波及第三人之人身傷害，理賠上限每人死亡失能200萬、傷害醫療20萬」，強制險是政策性保險，作為開車上路的基礎保障，除此之外一定還要再加保其他車險，讓開車上路的保障更為完整。

至於該如何加保？小葉哥建議以「傷害程度」來做投保的優先順序，例如，人的傷害不可逆，所以加保的時候，一定要以「人」為主，「財物」為輔。以阿明的購車需求與保險考量為例，建議除了強制險，還可以加保以下車險：

● 乙式車體損失險

● 汽車竊盜損失保險

● 竊盜險全損免折舊附加條款

● 第三人責任險(每人傷害300萬/每一事故傷害3,000萬/財損50萬)

● 汽車超額責任險附加條款國道倍增型-1,000萬

保障完備了，保費也不會造成太大的負擔，根據新安東京海上產險的投保規劃為例，以30~60歲男性，假設車價179萬，一年無肇事紀錄，選擇網路投保，合計年繳41,316元，相較於其他實體投保要50,387元，足足省了將近9,000元。(上述保費計算日期：2024年08月)

網路投保除了價格優惠之外，還有許多優點：

隨時隨地都能投保。 提供多元險種：保戶可依照自己的需求找到適合的保險組合。 價格透明，且投保享折扣：汽車強制責任險省330元，其他任意險可以省到18%，將近8折。 價格有折扣，服務卻不打折：不只有24小時的客服電話，提供保單及事故相關問題諮詢，假設汽車任意險保費額度超過3,000元，就享有基本的道路救援服務，車險理賠，也提供車輛視訊勘估（以上服務依新安東京海上產險官網訊息為主），真正做到讓車主心安開車上路。

開車上路之前，記得投保完整的保險，擁有完整的保障，方能安心開車出遊，同行的乘客，也能獲得保障。此外，透過網路線上投保，不但方便，還享有價格優惠，24小時服務不打烊。

▲線上投保好處多，不但便利且享有價格優惠。

