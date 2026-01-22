一路漲到明年！記憶體成AI兵家必爭之地 研調估2027年產值年增53%

圖為記憶體示意圖。

根據全球市場研究機構TrendForce最新研究，AI的創新帶來市場結構性變化，資料的存取量持續擴大，除了仰賴高頻寬、大容量且低延遲的DRAM產品配置，以支撐大型模型參數存取、長序列推理與多任務並行運作之外，NAND Flash也是高速資料流動的關鍵基礎元件，因此記憶體已成為AI基礎架構中不可或缺的關鍵資源，更成為CSP的兵家必爭之地。在有限的產能之下必須達成更多的分配，帶動報價不斷上漲，連帶使得整體記憶體產業產值逐年創高，預估2026年達5,516億美元，2027年則將再創高峰達8,427億美元，年增53%。

廣告 廣告

TrendForce觀察DRAM領域，2025年受地緣政治與總體經濟不確定因素影響，上半年終端市場態度偏向保守，尤其消費性應用復甦力道有限。然而，隨著市場方向逐漸明朗，2025下半年北美雲端服務供應商(CSP)加大資本支出，AI伺服器建置明顯提速、記憶體採購量顯著成長，推動新一波價格上行循環。在資料存取高需求帶動下，DRAM的需求量成長更為放大，2025年產值來到1,657億美元，年增幅達73%，遠高於2025年NAND Flash的697億美元產值，使得供應商在產能的規劃上，更加側重於DRAM的布建。

此外，AI已從早期的大模型訓練，演進至結合推理、記憶與決策能力，對記憶體容量、頻寬與存取效率的需求呈現指數型提升。此一技術演變，使本輪DRAM漲勢在幅度顯著高於歷史循環，以過往的數據來看，單季漲幅最高約為35%，然在DDR5需求拉升的帶動下，DRAM去年第四季漲幅已達53-58%。在已經推高的DRAM價格基礎之下，CSP仍舊不減對記憶體的需求，持續推升價格的上揚，預期今年第一季將有60%以上漲幅，甚至在部分產品線將有近翻倍的報價。再加上未來三個季度仍將持續看漲的預期下，大幅推升DRAM將年增產值至4043億美元，年增率高達144%。

觀察NAND Flash領域的產值變化，由於NVIDIA於甫結束的2026年CES中指出，AI正在徹底重塑整個運算堆疊，隨著生成式AI邁向具備長期推理能力的代理型系統，AI Agent在執行任務時需頻繁存取龐大的向量資料庫以進行檢索增強生成（RAG），相關資料量龐大且具高度隨機存取特性，將顯著推升對高 IOPS 企業級SSD的需求，也帶動NAND Flash報價漲幅擴大，預估今年第一季將有55-60%的季增幅，且漲勢將持續至今年底，同步推升2026年產值年增率來到112%，產值成長至1,473億美元。

綜觀整體記憶體市場，缺貨的市態尚未有緩解的可能，故合約價的話語權仍落在供應商端，且展望後市，TrendForce認為，AI浪潮仍在持續進化，從硬體堆疊、系統架構到軟體應用皆同步推進，記憶體已是AI運算不可或缺的核心資源。在AI 伺服器、高效能運算與企業級儲存需求長期支撐下，DRAM與NAND Flash合約價漲勢預期將延續至2027年，因此市場的營收成長動能有望延續至2027年。



回到原文

更多鏡報報導

力積電啟動DRAM製程提升計畫 搶記憶體缺貨商機

徐秀蘭：環球晶今年營收季季高 先進記憶體、DDR4相關矽晶圓醞釀漲價

先超車聯發科再擠下鴻海！台達電市值衝3.23兆元登台股市值二哥

洗紗窗、玻璃窗不用拆！家事達人推「這2物」：輕鬆就能清乾淨