路牌標示不清? 拖半年仍未處理 議員批北市府怠惰

藝人謝忻發文抱怨，近來為了住家門外的路牌飽受困擾，因為路牌標示不清，導致叫車、叫外送都找不到，常常要自己出門去面交。這半年多來，她打過1999、也找過里長、議員都沒進度。民進黨議員許淑華質疑台北市府怠惰，而就在謝忻po文後，市府表示，一週內就會補強標示。

一般人看到路牌，直覺往右邊走就是南京東路五段，左邊是塔悠路，但殊不知左邊對角這棟大樓，門牌也是南京東路五段，因為路牌標示有瑕疵，困擾民眾，就連藝人謝忻也是苦主，導致外送或Uber找不到地址，住這棟大樓的住戶常得自己過馬路面交取貨。

路牌標示不清陳情沒進度 謝忻再PO文抱怨市府秒回應。(圖／民視新聞)

藝人 謝忻：「我們那一棟就一直都叫不到車，然後外送也是，你們這裡是哪裡都要問，然後送貨的也是會打電話問我，所以我會覺得有一點點困擾，那我其實這半年來我都有反映，就是我從四月五月六月,我還有打1999，可是都沒有下文」。





針對路牌問題，打了1999好幾次，也曾找里長和議員反應，被點名的議員詹為元留言表示，早在6月就接到陳情，至今進度就擱在那邊感到抱歉，議員許淑華則質疑北市府怠惰，害議員及里長背黑鍋。





台北市議員（民） 許淑華：「從4月到現在已經12月了，還沒看到它改善，我是覺得有點扯啦，原則上兩個月一定可以完成，快的話是大概一個月，好好的來研考一下，台北市政府所有的一個這個案件的一個控管進度喔，不要再讓這個議員啊或者里長再背黑鍋喔」。

路牌標示不清陳情沒進度 謝忻再PO文抱怨市府秒回應。(圖／民視新聞)

台北市工務科正工程司 崔凱鈞：「會把塔悠路跟南京東路五段的路名牌,把它分開來，然後去做標示啦,然後讓用路人更清楚知道說，哪個方向是往哪邊這樣子，因為主要是這個路口比較複雜，然後它其實也不是正交路口，那指的方向上來講,我們會去把它區分得更明確更清楚」。





北市府終於動起來，原本的瑕疵路牌，未來會分成兩個，將塔悠路和南京東路的方向清楚標示，不讓民眾誤會，預計下周就會完工。





