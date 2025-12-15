《一路玩到掛》導演羅伯雷納與妻子命喪刀下！兇嫌竟是毒癮兒子尼克

《一路玩到掛》導演羅伯雷納（左）與其妻子米凱萊辛格雷納（右）。（圖／達志／美聯社）

多名消息來源向《時人》（PEOPLE）雜誌證實，《一路玩到掛》、《震撼真相》導演羅伯雷納（Rob Reiner）與其妻子米凱萊（Michele Singer Reiner）遭到他們的兒子尼克（Nick Reiner）殺害。

綜合外媒報導，洛杉磯消防局（LAFD）向《時人》雜誌表示，美東時間14日約下午3時30分，消防人員接獲通報前往1處住宅提供醫療協助。人員抵達現場後，發現1名78歲男子與1名68歲女子已經死亡。消息人士證實，死者正是羅伯與米凱萊。

洛杉磯警察局發言人表示，該局搶劫兇殺科的偵探也已抵達現場。消息人士稱，據信命案中使用的凶器是刀具。目前警方已封鎖了雷納家門前的街道，可以看到偵探們正在進出他們的住所。

對此，洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）感嘆，「這對我們的城市和國家來說都是毀滅性的損失。羅伯雷納的貢獻在美國文化和社會中產生了深遠的影響，他透過自己的創作，以及為社會經濟正義進行的倡導，改善了無數人的生活。」

據悉，羅伯是1名導演、製片人與演員，其職業生涯涵蓋多部好萊塢最受喜愛的經典電影，從1984年的導演處女作《搖滾萬萬歲》（This Is Spinal Tap），到《伴我同行》（Stand by Me，1986）、《公主新娘》（The Princess Bride，1987）、《當哈利碰上莎莉》（When Harry Met Sally...，1989）、《戰慄遊戲》（Misery，1990）以及《軍官與魔鬼》（A Few Good Men，1992）。此外，他還在《華爾街之狼》中，飾演男主角喬登貝爾福特（Jordan Belfort，由李奧納多狄卡皮歐飾演）的爸爸麥斯（Max Belfort）。

羅伯最初因在諾曼李爾（Norman Lear）製作的1970年代最具代表性電視情境喜劇《一家子》（All in the Family）中飾演麥克（Mike）一角而聲名大噪。他於1947年出生於紐約布朗克斯（Bronx），父親是傳奇喜劇演員卡爾雷納（Carl Reiner），母親則是演員兼歌手埃絲特爾勒博斯特（Estelle Lebost）。

羅伯與米凱萊是在前者執導的《當哈利碰上莎莉》期間相識的，2人於1989年結婚，婚後育有3名子女。在此之前，羅伯曾與已故導演兼演員潘妮馬歇爾（Penny Marshall）結婚，並育有1名女兒。潘妮於2018年因糖尿病併發症去世，享壽75歲。

尼克曾在2016年接受《時人》訪問時，談及自己長達多年的毒癮問題。他透露，自己大約從15歲起便反覆進出勒戒機構，但隨著成癮情況惡化，他逐漸與家人疏遠，最終甚至無家可歸，長期在多個州流浪。

尼克也向《時人》描述那段充滿混亂的成癮時期，包括在戶外過夜、甚至連續數週露宿街頭，後來成為他共同編劇的半自傳電影《成為查理》（Being Charlie，由其父羅伯執導）的創作基礎。

「現在，我已經回到家很長一段時間了，也慢慢重新適應在洛杉磯的生活，並再次回到家人身邊，」他當時如此表示。沒想到如今不到10年，父母2人竟命喪尼克刀下。

