《一路玩到掛》美國名導夫婦疑遭殺害陳屍家中 兒子列嫌疑人

好萊塢知名導演羅伯雷納（Rob Reiner）從事影視產業近60年，累積《當哈利碰上莎莉》、《一路玩到掛》、《戰慄遊戲》等作品，還憑影集《一家子》兩度獲得艾美獎最佳男配角。然而，近日驚傳羅伯雷納與妻子陳屍美國洛杉磯的住家中，且警方目前往凶殺案方向調查。

綜合外媒報導，洛杉磯警察局在當地時間14日下午接獲通報，在高級住宅區布倫特伍德（Brentwood）一棟住宅內，發現78歲男子、68歲女子陳屍屋中，且明顯已經死亡。隨後警方調查，發現其住宅為羅伯雷納居住，並推測死者可能是羅伯雷納和妻子蜜雪兒辛格。

由於案情詭異，洛杉磯警察局一度調派大批警力進駐，現場氣氛緊張，同時在死者身上發現一些傷口，似乎與刀傷的痕跡吻合，因此警方透露將往凶殺案方向調查。據了解，羅伯雷納有過2段婚姻，與蜜雪兒結婚後育有2個兒子、1個女兒，如今事件爆發後，警方已針對一名家中成員訊問。

關於這項震撼各界的噩耗，雷納家族的發言人14日晚間悲痛證實，羅布雷納與蜜雪兒辛格已經離世，並懇請外界在哀悼期間給予親友隱私。另外，洛杉磯市長凱倫巴斯（Karen Bass）坦言，羅布雷納離世是「我們城市和國家的毀滅性損失」，同時讚許其生前的倡議貢獻；至於詳細案件進度，警方稱「目前沒有以任何方式尋找嫌疑犯」，強調還在調查初期，訊問的家屬沒有被拘留，也還沒有人被當作「嫌疑犯」接受訊問。

