一路相伴・心光映象展 看見生命復原的力量

記者黃清衛／南投報導

為陪伴南投縣內犯罪被害事件中受創的馨生人走過生命低谷，並讓更多民眾理解被害者家庭在事件後所面臨的艱難處境，臺灣南投地方檢察署與財團法人犯罪被害人保護協會臺灣南投分會共同舉辦《一路相伴・心光映象展》；展覽自即日起至3月1日止，於參山國家風景區松柏嶺遊客中心2樓展出，展期2個月，全程免費開放參觀，誠摯邀請民眾蒞臨觀展。

此展於今（6）日在松柏嶺遊客中心舉行開幕儀式，由法務部常務次長黃謀信、臺灣高等檢察署檢察長暨財團法人犯罪被害人保護協會董事長張斗輝特地南下出席，與法務部保護司司長洪信旭、臺灣高等檢察署臺中檢察分署檢察長林錦村、南投地檢署檢察長郭景東、犯保南投分會主任委員吳明賢等人，共同邀請民眾走入藝術所蘊含的療癒能量。

展覽以「一路相伴」為核心精神，象徵司法體系與在地社福機構長期陪伴馨生人的不懈努力；並以「心光映象」為主題意象，透過藝術創作呈現生命從黑暗走向光明的歷程。展出作品包含畫作、鋁線盆栽、編織作品等多元形式，每一件作品皆承載創作者真實的心路歷程，透過不同材質訴說情緒、釋放悲傷，展現創傷後重建的復原力量。

郭景東表示，對許多馨生人而言，創傷並不會在事件結束後立刻消失，而可能長期影響家庭與生活。此次展覽希望讓社會看見這些未曾被訴說的故事，並以更溫柔與理解的角度，支持與陪伴彼此；犯保南投分會亦指出，許多創作者在創作過程中重新找回自我，從畫筆、線條與鋁線造型中汲取力量，也讓陪伴者更能理解，如何成為既堅強又柔軟的支持力量。

吳明賢表示，展覽共展出45件作品，並於開幕當天結合松柏嶺在地茶文化規劃茶席，以茶香象徵安定與陪伴；同時邀請小提琴演奏，以悠揚旋律為展覽揭開序幕，象徵「希望之光」在藝術與陪伴中被溫柔點亮。現場亦安排創作者分享創作歷程，讓民眾更深刻理解作品背後的真實情感。

《一路相伴・心光映象展》不僅是一場藝術展覽，更是一項凝聚社會理解與支持的公益行動。主辦單位誠摯邀請民眾蒞臨觀展，共同見證「光」如何穿越陰影，成為每個家庭重新前行的力量。

南投地檢署攜手犯保南投分會舉辦《一路相伴・心光映象展》開幕儀式，邀請民眾走入藝術所蘊含的療癒能量。(犯保協會南投分會提供)