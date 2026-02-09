路竹台1線拓寬進度推進 公路局啟動協議價購 年底完成用地取得
〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄路竹省道台1線拓寬工程因地上物查估遭遇抗爭，延宕30多年無法定案，形成交通瓶頸，捷運岡山路竹延伸線工程也受影響，交通部公路局今天下午在路竹區公所舉辦協議價購會，多名自救會成員到場表達反對被徵收立場，公路局表示，已有7成住戶領取補償金、3成反對，3月15日前要陳述意見，若協議價購不成將進入徵收程序，預計今年底完成用地取得。
交通部30多年前徵收台南到高雄台1線周邊土地，計畫施作40米寬道路，如今湖內、岡山到橋頭都已相繼完成，唯獨路竹段部分住戶有意見，土地雖已完成徵收，但遲遲無法進行地上物查定估價，工程延宕至今。
公路局南區養護工程分局今天下午在路竹區公所大禮堂舉辦協議價購會，簡報指出，拓寬路段將從台1線350k+300至354k，共涉及496戶房子拆遷補償，總經費8.8億元，已發放6.3億元、占補償金72％，未來若啟動強制徵收，價格另送高雄市地價評議委員會審查，會有不同補償標準。
市議員黃明太表示，他也有2棟房子在拆除範圍，其中1棟拆除後剩12坪，他認為，補償金要讓住戶可蓋新房子，拆遷戶若提不出合法證明文件，只能領一半補償金，他希望公路局從優、從寬認定，並應一併徵收畸零地。
住戶林宏裕表示，政府土地徵收多年沒動工，就應將土地歸還給居民，他說，省道多年來未拓寬也沒造成塞車，呼籲鄉親不要被騙，不要同意公路局協議價購，自救會已提出行政訴訟；自救會前會長洪志正也氣憤怒指，他的房子原有70坪，這次再徵收將只剩7坪，賠償金僅100多萬元，他不同意房子被拆。
公路局南分局產管科長陳永興表示，部分住戶反映補償金太低，可能跟無法提出合法證明有關，畸零地不利使用情況，住戶可提出申請，將依個案認定是否納入價購，他強調，全案會持續針對未完成價購的土地及地上物，今年上半年陳報徵收計畫書，預計年底完成用地取得。
