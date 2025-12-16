路竹國小舉行「禮義廉恥」揭牌儀式 深化品格教育根基

路竹國小近日舉辦八十三週年校慶運動會，特別安排「禮義廉恥」揭牌儀式，象徵品格教育新里程碑。(見圖)

主辦單位今(十六)日說明，揭牌儀式在學生代表的開頭引言中展開，學生以真摯的話語闡述「禮、義、廉、恥」在日常生活與人際互動中的重要性，提醒師長與同儕們勿忘傳統美德；隨後，由毛泰元校長、黃世輝會長、以及國立台灣師範大學高雄校友會社會公益組黃雀華執行長、傑出校友台南秀傳醫院蔡良敏總院長、高醫校友會黃強修理事長、台南市東區體育會陳東發理事長、彌陀區龍心幼兒園陳靜江園長及各界來賓，一同啟動揭牌儀式，正式掛上代表「禮義廉恥」精神的牌匾。

毛泰元校長表示，路竹國小邀請各界參與，不僅是為了慶祝校慶，更希望藉此傳達深遠意涵-我們沒有忘記傳統價值的根本，今年更是透過SEL品格教育，將「禮、義、廉、恥」化為誠信、自律、思辨與反思的核心精神，讓古典美德在現代教育中持續發光。這段話成為揭牌儀式的精神主軸，也彰顯校方對品格教育的重視與承諾。

毛泰元特別感謝國立台灣師範大學高雄校友會與陳靜江園長的支持與捐助，揭牌地點選在校園穿堂-學生每日朝會集合地；學校期望透過環境佈置與儀式感，讓「禮義廉恥」不只是口號，而是成為孩子每日可見、可感、可內化的校園文化；讓每一位師生、訪客一踏入校園，就能感受到這份傳統美德的力量。

毛泰元指出，品德不是短期活動的口號，而應是學校教育與日常校園生活的根本，未來，學校將持續融入SEL（社會情感學習）理念，設計相關課程與活動，引導學生在學習、互動、生活中實踐誠信、自律、思辨與反思。家長會長與校友代表也紛紛表示，非常認同學校此舉，期盼「禮義廉恥」能成為學生成長過程中的精神支柱。