路竹番茄慶豐收 五星級飯店主廚教作料理

〔記者蘇福男／高雄報導〕「2025路竹番茄節」在路竹體育園區熱鬧登場，活動現場有親子遊樂園，番茄節吉祥物「番番」、「喜仔」大型氣偶，五星級飯店主廚教作番茄料理，還安排有「番茄列車」帶民眾走進番茄園鮮採番茄。

路竹有雞蛋、番茄、花椰菜和虱目魚農漁特產四寶，其中，「下坑番茄」遠近馳名、有口皆碑，每年12月為盛產期，今年栽種面積約70公頃，因氣候良好、雨水少，收成不錯且品質佳，路竹區公所昨天起一連2天在路竹體育園區熱鬧舉辦「2025路竹番茄節」。

廣告 廣告

活動現場熱鬧滾滾，親子遊樂園有熱氣球升空表演、旋轉馬車、軌道火車、2座大型氣墊設施，路竹番茄節吉祥物「番番」、「喜仔」大型氣偶，以星光牌樓構築的舞台拍照牆，和融合番茄意象的創意裝置藝術，並設計有闖關集章遊戲，鮮採番茄列車則帶民眾走進番茄園，感受現採番茄的樂趣，活動到今天下午4點半。

【看原文連結】

更多自由時報報導

季連成回光復災區巧遇傅崐萁夫婦 大方握手：中央地方應該是一體的

中台禪寺驚爆性侵醜聞 寺方回應了

大陸冷氣團發威！富貴角今晨13度 中部以北今晚降至12度

共艦喊「中國台灣」飛機立即遠離 無線電遭嗆「這5字」網讚爆

