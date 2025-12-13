路竹番茄節開跑！超強卡司＋親子互動玩翻天

▲甜蜜登場！2025路竹番茄節親子狂歡盛會熱鬧開幕。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025年最受親子期待的農村嘉年華「2025路竹番茄節」 ， 於今(13)日上午盛大登場。路竹區公所表示，今年以更豐富的節目內容、升級的親子互動體驗、好康滿滿的福利活動，邀請全台民眾一起走進路竹，品味甜美番茄、感受最純真的田園風光。

今日上午的開幕儀式在路竹體育公會舉行，高市府民政局副局長吳淑惠、立委邱志偉，市議員黃明太、陳明澤及李亞築，路竹區公所區長賴立齡、甫於12日發布升任市府參議的岡山區公所陳振坤、茄萣區長賴美娥、田寮區長梅兆平等地方各界人士到場共襄盛舉。

廣告 廣告

市議員黃明太致詞時，對於路竹番茄節辦得一年比一年成功予以肯定；他身為農家子弟，回想起自己小時候採番茄的情景，當年農民賣不出去敗市時一斤才三角，價格好時一斤6元，深刻體驗到早年交通及冷藏設備不佳，有產無銷凸顯農民的辛苦。如今農民生活改善，技術進步，加上各界熱心參與活動，期許番茄節愈辦愈好。此外，他並積極爭取捷運及輕軌延伸到大路竹區，讓大家生活愈來愈好。

市議員李亞築也對每次番茄節辦得很熱閙高度認同，去年農民遇到颱風及水患產量不佳，因此向農業局爭取補助。今年蕃茄品質好，甜度高，跟她一樣甜美，歡迎大家多多歡迎踴躍採購。市議員陳明澤也對主辦單位把番茄行銷到全國，讓路竹蕃茄有高知名度，呼籲大家都買一點，農民荷包也大豐收。

高雄市政府民政局吳淑惠副局長致詞時，指出8年前也在左營當區長時，有人說買房要往路竹去，今日聽黃明太議員一席話才知道路竹未來的發展不可限量，祝福大家今天買的開心，玩的開心！

今年路竹番茄節邀請令人引頸期盼的超強卡司，包括路竹人的驕傲林鑫成、羊咩咩歌后謝采吟、全球巨星陳孟賢、音樂才女翁鈺鈞，以及深受孩子喜愛的 MOMO 親子台哥哥姐姐 同台演出。還有來自路竹區各幼兒園、國中小、高中與鄰近大專院校等 近20組在地學生與藝文團體 接力展演，展現社區最動人的青春活力。

為打造最具儀式感的節慶氛圍，現場推出全新視覺亮路竹番茄節吉祥物「番番」、「喜仔」大型氣偶、以星光牌樓構築的舞台拍照牆、以及融合番茄意象的創意裝置藝術，打造孩童、大人都愛的歡樂拍照園地。

活動中加入「2050 淨零排放」、「性別平等」與「食農教育」融入闖關主題，讓大小朋友邊闖關邊學習。每日成功完成闖關即可獲得限定紀念品，每日限量250份，預計將掀起全場親子搶玩熱潮。

活動期間將舉辦 番茄料理 DIY 課程，邀請高雄萬豪酒店主廚蔡長志先生示範創意入菜，帶領民眾體驗路竹在地新鮮番茄的多種美味可能。此外，活動中重啟最受家庭歡迎的農事體驗，將安排專車前往產地，讓民眾親身走進番茄園，感受現採番茄的樂趣，體驗從土地到餐桌的真實旅程。

今年持續舉辦深受家長與學童喜愛的「番茄盃寫生活動」，鼓勵孩子用創意筆觸描繪路竹的節慶特色，也增添家庭間的互動交流之外，活動現場打造超吸睛的親子遊樂園，包含熱氣球升空表演、旋轉馬車、軌道火車、兩座大型氣墊設施，讓大小朋友盡情放電，沉浸在最純真的番茄嘉年華氛圍中。（圖╱路竹區公所提供）