路竹知名宮廟遭控廟公疑「性騷」婦女 警：受理送辦

高雄市 / 綜合報導

有位媽媽在網路平台PO文，說17日帶2歲多的女兒造訪高雄路竹區一間宮廟，過程中，一名自稱廟公的男子，不斷對她們示好，沒想到，在母女倆玩廟裡頭的「問籤機」時，男子疑似伸手捏了她的臀部，事後辯稱不小心摸到，氣得這名媽媽報警處理，警方通知男子到案說明，訊後依違反《性騷擾防治法》送辦。

男子從他的房間 ， 拿出一盒冰棒 ， 拿出了一根給女孩吃 ， 一旁的媽媽不停的說謝謝 ， 不過事後這名廟公 ， 卻遭這名媽媽控訴對她性騷 ，當事媽媽VS.遭指控廟公說：「這裡都小孩在玩，你這樣摸我對嗎，我是走過去不小心碰到而已，這樣講我。」

當事媽媽怒批廟公亂摸她 ， 對方卻辯稱只是不小心摸到 ， 當事人老公隨後也趕來 ， 當場質問廟公 ， 他還是矢口否認 ，當事媽媽老公VS.遭指控廟公說：「你對一個帶小孩的婦人這樣喔(不是啦)。」當事媽媽VS.遭指控廟公說：「你捏了我兩下喔(我是拿冰給她吃)。」



事後這位媽媽網路平台PO文， 說當時那位廟公 ， 捏了她的臀部 ， 事發在17日下午5點 ， 高雄路竹這間宮廟 ， 針對對方的控訴 ， 這名廟公說是個誤會 ，遭指控廟公說：「那個小孩就吃冰滴下來我要幫她擦，就去碰到她這樣。」

廟公表示他在這間宮廟 ， 已經20多年 ， 不可能會做這樣的事 ， 而當事媽媽的親友 ， 也正是這間宮廟的信徒 ， 也幫廟公說話 ，當事媽媽親友說：「我就跟他(廟公)說，你那麼雞婆幹什麼，又不認識，你拿東西給人家吃什麼意思，你的好意變壞意。」

雖然廟公稱說是不小心的碰觸 ， 不過當事媽媽已經報警處理 ，高雄湖內分局路竹派出所副所長王瑞成說：「本分局受理後通知涉案男子到案說明，全案依違反《性騷擾防治法續辦》。」

事發的這間宮廟 ， 是間知名的特色宮廟 ， 廟外有很多遊樂設施 ， 還有一座長高達1400公尺的巨龍 ， 因此不少家長都會帶小朋友來玩 ， 沒想到 ， 現在卻發生疑似性騷爭議 ， 後續就等司法釐清與判定。

