路竹一甲國中勇奪「航向書海」冠軍 ASEP國際交流再摘金獎

高雄市路竹區一甲國中今年成果亮眼，不僅勇奪閱讀競賽「航向書海」冠軍，更在亞洲學生交流計畫（ASEP）中，攜手印尼夥伴學校以AI打造綠色城市藍圖，榮獲金獎肯定，展現小校不凡實力。(見圖)

主辦單位今(十七)日說明，一甲國中以實力證明「只要用心，小校也能成明星」。今年甫榮獲閱讀競賽「航向書海」冠軍後，又在亞洲學生交流計畫（ASEP）中與印尼夥伴學校攜手合作，共同提出以人工智慧（AI）建構的綠色城市方案，從都市交通、教育、家庭結構、能源使用與環境保護五大面向出發，擘劃永續地球解方，一舉奪下金獎榮耀。

這次一甲國中的ASEP夥伴學校為印尼艾資哈爾第九伊斯蘭初級中學（Al Azhar 9 Islamic Junior High School），雙方以「City 2050：Youth Architects of the Smart, Green Metropolis（二○五○城市：綠色都會的青年建築師）」為主題，跨越國情與文化差異，共同發想未來城市的智慧與永續樣貌。學生們認為，在AI科技驅動下，只要找對問題核心、跳脫線性思維，善用科技工具，許多看似困難的問題都能迎刃而解。

一甲國中積極推動雙語與閱讀教育，除音樂班榮獲全國學生音樂比賽高雄市初賽國樂合奏唯一特優學校外，上月在高雄女中主辦的閱讀競賽「航向書海」國中D組中，更力退多所市區名校與大型學校，一路過三關斬將，抱回冠軍殊榮。

此外，學校自籌經費讓學生赴高雄女中參賽，最後師生齊心，終於抱回特優第一名。李文欽校長表示，只要學生想去，錢學校籌。三年級學生趙恬嘉說，自己從國一就愛上閱讀，參加過兩次比賽，今年是最後一次機會，很高興第一次拿到第一名。

ASEP對一甲國中這樣非山非市的小校而言更是一大挑戰，不僅需投入大量人力完成八天接待與競賽訓練，全程更以英文發表與問答進行，且這只是學校第二次參賽，為不影響三年級學生課業，校方僅開放國一、國二學生報名參加。

李文欽校長強調，考量校內人力有限，自己親自擔任競賽發表指導教師與接待家庭聯繫窗口，帶領團隊完成這項幾乎不可能的任務；特別感謝學生勤奮練習，以及各領域教師為印尼姊妹校設計創意課程、行政處室的全力支援與同仁協助簡報美編，讓一甲國中再次以小校之姿，站上國際舞台發光發熱。