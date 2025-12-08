路網暢通、公園共融、人本環境三軸並進 台中建設升級打造宜居城市

建設局表示，未來將持續以高品質的工程與細緻、貼心的規劃，與市民攜手打造更宜居、便利、安全的花園城市。（圖：建設局提供）

台中市府建設局表示，在市長盧秀燕「人本、安全、宜居」的施政理念下，近年來台中市全面加速市政建設，從重大交通工程、人本道路改善，到「台中美樂地計畫」推動全齡共融公園，各項成果陸續落地，讓城市機能與生活品質同步升級，打造更便利、更安心、更美好的宜居環境。

建設局長陳大田指出，市府以「建構大台中路網」為核心推動多項重大交通工程，長期受地方期待的「東勢豐原快速道路」第三、四標已成功合攏，未來將提供更安全便捷的替代道路並串聯國道及生活圈路網，改善東勢、石岡、豐原、新社交通動線。作為科技產業重要路廊的「市政路延伸工程」也同步推進，可節省10至15分鐘車程並有效分流台灣大道壅塞，進一步帶動中科周邊產業發展，漢翔路及福林路延伸工程也持續進行中。

在跨區域交通方面，「大肚和美大橋」成功跨越烏溪，縮短中彰往返路程約15公里，節省超過20分鐘通行時間，大幅改善兩地交通瓶頸。而備受關注的「大智路打通」工程則以公開透明程序完成全台規模最大的住商拆遷案之一，使新、舊台中車站得以串接，整合鐵道、客運、公車多元運輸，帶動站前區域城市更新。

在人本環境打造方面，建設局以「行人優先」實際落實安全步行城市，自108年起已完成 545 處人行道新建及改善工程、總長 191 公里，並完成 134 所學校、38.8 公里通學步道優化；道路燙平專案截至114年11月已達 4,086 條道路、1,042 公里，透過道路改善、公設整併與人行空間拓寬，全面提升步行及用路安全。這些成果讓台中在內政部國土署「113年市區道路養護管理暨人行環境無障礙評鑑」中拿下直轄市組第一名，成為行人友善城市典範。

在公園建設方面，自108年推動「台中美樂地」計畫以來，全市已完成 232 座共融公園，兒童遊戲場 682 處更提前完成 100% 安全檢驗備查，數量與密度皆為全國之最。特色公園陸續啟用，包括設置全國最高 11 公尺塔式溜滑梯的太平馬卡龍公園、擁有全國最長 32 公尺溜索的中央公園，以及首座以交通教育為主題的泉源兒童交通公園。因應極端氣候，「美樂地 3.0」更強化遮陽、降溫及植栽配置，提升公園舒適度。

同時，建設局推動的陽光公廁計畫也已完成 103 處改善，並透過兒童參與式設計導入使用者視角，落實聯合國兒童權利公約（CRC），讓公園設施更貼近需求。

建設局表示，市府將持續以高品質工程與周到規劃深化城市建設，從交通路網、人本街道到全齡友善公園，與市民共同打造更安全、便利、宜居的幸福台中。（張文祿報導）