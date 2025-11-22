路線減少108條！公路客運營收暴跌 公會爭合理成本調13%、司機加薪5千

國光客運日前再爆欠薪風波。疫情後公路客運的市場仍未回覆到疫情前。聯合報系資料照

國光客運近日再傳欠薪，讓外界再度關注公路客運市場狀況。但其實今年1月到9月公路客運載客人數較疫情前衰退37.41%、營收下滑38.30%，路線停駛和減少高達108條，顯示整體市場仍未回到軌道。客運公會11月中已向公路局提出運價檢討，申請涉及虧損補貼的「合理成本」調高13%，也爭取補貼公路客運駕駛底薪加薪5千元。公路局表示，目前正依程序進行初審作業。

客運業者普遍反映，營收與人次回不去，加上油料、人事與維修等成本攀升，營運壓力持續增加。依現行法規，公路客運運價原則上每兩年可檢討一次，上次調整是2023年5月，但因政府補貼漲幅而凍漲票價。客運公會已在11月中再度向公路局啟動新一輪運價檢討與申請。

中華民國公共汽車客運公會全聯會秘書長謝界田表示，此次檢討共有三項主軸，第一部分是票價調整，若因部分旅客回流，試算票價增幅不到1元。考量旅客負擔，客運業決定不調漲，由業者自行吸收成本差額。

第二部分則是「合理成本」調整至52元／車公里。謝界田說，公會同時申請調高作為虧損補貼基準的「運價合理成本」，從目前的每車公里45.851元提升至51.977元。他強調，客運業人事、折舊等成本近年明顯增加，合理成本必須調整才能反映現況。

第三則是爭取駕駛底薪補貼5千元、避免票價轉嫁旅客。謝界田指出，公路客運長期面臨駕駛人力不足，希望公路局補貼每位駕駛底薪5千元，目前六都市區公車已有加薪補助，並納入合理成本，由票價負擔；但公路客運並無相關補助。業者不希望將加薪壓力轉嫁給旅客，因此希望由中央直接補貼，並排除已領地方加薪補助的駕駛，避免重複補貼。

謝界田表示，由於六都有補助加薪，許多駕駛轉往都市開公車，加上長途工作時間較長、年輕人意願不高，資深駕駛又逐步退休，即便政府協助推動徵才，進補速度仍追不上流失速度。他直言，要改善缺工，最直接的方法只有提高薪資待遇，才能吸引人力回流並穩定營運。

公路局指出，客運成本及運價依規定每2年檢討1次，一般公路客運運價調整交通部前於112年5月17日核定，迄今已屆滿2年，客運全聯會於114年11月11日提報本局運價調整案，本局刻正依程序進行初審作業，後續完成初審作業後，再依程序提送本局公路客運審議會進行審查，通過後陳報交通部由費率審議委員審議核准。

