即時中心／連國程報導

高雄市環保局一名55歲的馬姓清潔隊員，日前逆向騎車撞倒一對70歲老夫妻，不但沒向對方道歉，甚至還動手打人。路過的一名簡姓男大生見義勇為上前制止，原本以為整起事件就此落幕，沒想到馬男至警局說明後獲無保請回，反而要告簡姓男大生傷害罪。男大生今（3）日上午帶著當時的傷接受高雄市長陳其邁表揚，表示「台灣法律就是這樣...被告了很擔心」，讓人聽了相當不捨。

陳其邁今日上午表示，馬姓清潔隊員的行為「非常非常的不應該」，強調已經懲處絕不護短。陳其邁於市政會議前，特別表揚簡姓男大生的義舉，男大生臉上還留著當時的傷疤，他受訪時表示，會擔心馬男來告是一定的，但他也只是制止對方，並沒有進一步攻擊，「要告我是他的權益」，也表示一定會對馬男提告。

快新聞／路見清潔隊員毆老夫婦 男大生見義勇為反被告！陳其邁震怒：非常不應該

高雄市長陳其邁上午表揚見義勇為的簡姓男大生。（圖／高雄市政府）

根據了解，馬男過去有暴力犯罪前科，環保局已經火速將其停職。陳其邁表示，即使這次事發在馬男的下班時間，在馬路邊發生這種行為都相當不應該，希望檢方能儘快釐清整起案件。

