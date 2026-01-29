一路走來重視人權議題！資深媒體人分享與陳菊故事！

【論壇中心/綜合報導】



監察院長陳菊因身體不適請辭獲准，於2月1日生效，總統賴清德表示，陳菊因為健康因素，需要長期接受治療與復健，再次提出辭呈，他也勉予同意，謝謝菊姐一生為人權、民主付出的心力，請好好休養、專心復健，早日恢復健康。

資深媒體人鄭佩芬在《頭家來開講》節目中指出，陳菊一路走來為人權，從不妥協，1994年陳水扁當選臺北市長的時候，曾經找陳菊去當社會局長，陳菊那時候跟我說「他不要去」，不過經過我的苦勸後，他最終是答應了，鄭佩芬進一步提到，陳菊任期時，曾到殯儀館看過無名女屍，陳菊就和那個工作人員說「我想看看他」，結果工作人員就用腳去移動那個屍體，陳菊看到這一幕非常生氣，他說，「儘管她是一個女屍，你也要尊重她」，就直接把那位員工開除，由此可見，他對人權有多麼重視。

原文出處：陳菊曾任扁時代社會局長！鄭佩芬：連屍體人權都重視！

