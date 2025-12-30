一路走出國門 中東用臉部辨識改寫航空未來

走進杜拜國際機場，旅客只要一路向前走，就能完成出境手續。精確的臉部辨識，讓護照查驗幾乎成為過去式。同時中東航空公司下百千億美元訂購新飛機，押注長程航線與高級體驗。讓飛行成為城市品牌的一部分，中東正重新定義全球航空版圖。

走進杜拜國際機場，一條被稱為「紅地毯」的通道，正在顛覆人們對出入境流程的既定想像。旅客只需自然向前行走，不必停下腳步，也無須翻找護照，便能完成通關。這不只是科技展示，而是一場翻轉航空體驗的實驗。

杜拜機場執行長葛里菲斯指出，這套臉部辨識系統已深度整合至移民管理機制中。他表示：「只要持有身分證或完成入境登記，臉部辨識範本就會安全儲存在系統裡，當你走過機場時，系統便能快速辨識身分，整個過程非常順暢，旅客甚至不需要從口袋裡拿出護照。」

這套系統可同時辨識多達十人，且錯誤率極低。葛里菲斯也透露，技術推出後反應熱烈，未來將持續升級。他說：「我們正在開發下一代產品，未來甚至不會看到紅地毯，只需自然走過去，旅客可能在毫無察覺的情況下，就已經完成出境。」

杜拜機場之所以積極發展智慧通關，與龐大的人流規模密切相關。今年旅客量已突破九千五百萬人次，再創新高。這樣的數字，也促使杜拜提前布局更長遠的航空藍圖。依規劃，至2032年，所有航班將全面轉移至阿勒馬克圖姆國際機場。新機場將擁有五條跑道，並導入更智慧的營運流程，打造如科幻電影般的未來航空樞紐。

葛里菲斯強調，新機場將全面採用最新技術。他表示：「我們希望打造一個呈現最新機場設計與科技的平台，無論是旅客處理、管理、物流或運輸，所有機場營運環節都會被重新定義，核心目標就是讓地面旅行與空中旅行之間的轉換更加順暢。」

阿勒馬克圖姆國際機場以杜拜王室家族命名，阿聯酋航空集團主席亦出身於此家族。他認為，航空不僅是連結城市的交通工具，更是一座體驗城市的入口。他直言：「我不希望人們只是路過杜拜，而是希望他們真正走進杜拜。我認為，我們已經朝這個方向實現了目標。」

看準中東航空市場的成長潛力，阿聯酋也與波音簽下六十五架777X客機的大型訂單。鄰近的阿布達比同樣動作頻頻，阿提哈德航空宣布未來五年將投資一百億美元，引進新世代寬體與窄體客機。

阿提哈德航空執行長內維斯指出，機艙設計也朝向更高端的體驗發展。他形容：「打開桌子後，可以三個人一起聊天，就像是一個私人交流空間。」談及機隊擴張，他表示：「我們已與波音簽署約二十八架寬體客機的訂單，今年引進約六十架新飛機，未來五年將持續投資新世代機型，預計到2030年，客運量可達三千七百萬人次。」

不只航空公司積極布局，空中巴士也將中東視為未來二十年最關鍵的市場之一。空中巴士執行副總裁維許指出，目前全球約有二萬九千架商用飛機在運作，未來二十年將新增與汰換約三萬四千架，其中約一成將落腳中東。他強調，這個地區必須提前為航空生態系的快速成長做好準備。

在全球航空業逐步走出低谷之際，波灣地區成為最新一波成長引擎。長程航線需求強勁，載客率居高不下，即使營運成本偏高，獲利能力卻更加突出。中東各大航空業者正加速前進，重新定義未來飛行產業的樣貌。

