路跑同場吳怡農！蔣萬安被問2026選戰喊：現在就是全力推動各項市政

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農爭取投入台北市長選戰，今（9日）出席第十一屆電器盃節能公益路跑。台北市長蔣萬安今早也出席同場公益路跑，被記者問及「有沒有信心在選戰上能比他跑得更穩更遠？」蔣萬安笑說，「選舉還有很長一段時間，現在對我來講就是全力推動各項市政，只要是為台北市民福祉、對台北市整體未來長遠發展有利的事，我一定全力以赴」。

過去吳怡農曾與蔣萬安競逐立委、台北市長大位，如今有可能再對戰2026年市長選舉。吳怡農日前赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表，對於是否將上演「雙帥對決」？吳怡農表示，蔣萬安市長是現任市長，自己爭取民進黨的提名，希望可以參選台北市長，他當然就是他的對手。不過與其談雙帥對決或其他的一些想像，最重要的還是回到市民朋友們，過去三年，我們有沒有感受到生活變好？相信大家心裡都有數。

蔣萬安今早出席第十一屆電器盃節能公益路跑，有記者詢問「吳怡農早上也有參加這場路跑，他有意參加2026台北市長選舉，有沒有信心在選戰上能比他跑得更穩更遠？」蔣萬安則笑回，「選舉還有很長一段時間，現在對我來講就是全力推動各項市政，只要是為台北市民福祉、對台北市整體未來長遠發展有利的事，我一定全力以赴」。

