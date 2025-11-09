路跑活動「同場」吳怡農 蔣萬安：全力推動市政

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農9日出席「2025第十一屆電器盃節能公益路跑」活動，恰好台北市長蔣萬安也出席同場活動，但兩人並未同框。針對選戰議題，蔣萬安回應，選舉還有很長一段時間，現在就是全力推動各項市政。（徐佑昇攝）

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農日前宣布角逐台北市長，於9日出席「2025第十一屆電器盃節能公益路跑」活動，恰好台北市長蔣萬安也出席同場活動，但兩人並未同框。媒體詢問蔣萬安有沒有信心在選戰上能比吳怡農「跑得更穩更遠」？蔣笑答，選舉還有很長一段時間，現在就是全力推動各項市政，「只要是對台北市民的福祉，對台北市整體未來長遠發展有利的事情，我一定全力以赴」。

蔣萬安今早與吳怡農出席同場路跑活動，由於吳怡農日前已宣布要爭取綠營台北市長提名，也引起外界對明年九合一大選議題熱議。

蔣萬安表示，選舉還有很長一段時間，對他來講就是全力推動各項市政，只要是對台北市民的福祉，對台北市整體未來長遠發展有利的事情，他一定全力以赴。

至於明年市長選舉是否會爭取民眾黨支持？蔣僅回應，「選舉還有一段時間，我們現在就是全力拚市政」。

