路跑界倡議「壓一下 地球喘口氣」隨手壓縮瓶罐 日本跑者跨海助陣
台北馬拉松將於21日開跑，今年預計會參賽的日本「路跑界廣末涼子」上田怜，以及有「最美三鐵主持人」稱號的段慧玲等國內近40個團體及跑者，於5日世界土壤日發起「壓一下 讓地球喘口氣」環境永續倡議，呼籲參與賽事的跑友，在丟擲瓶罐及紙容器前能夠隨手壓一下，有效減少回收空間，落實廢棄物減量。
從跑者角度出發 落實廢棄物減量
路跑賽事備受國人歡迎，卻也留下許多垃圾帶來環境衝擊。國內30多個跑步社團、跑友、關心永續者，於5日世界土壤日發起「壓一下 讓地球喘口氣」環境永續倡議，呼籲參與賽事的跑友，在丟擲瓶罐及紙容器前能夠隨手壓一下，有效減少回收空間，進而實踐廢棄物減量。
發起這項倡議的清華大學運動事業及政策中心教授黃煜表示，他近年到許多賽事現場觀察，發現僅約一成的參與者會壓縮瓶罐或紙容器，造成賽事辦理單位的困擾。他與名列馬拉松女子百傑的白芷瑞討論後，便決定發起這項倡議，希望跑友及賽事工作人員能自發性進行壓縮動作，為地球貢獻一份心力。
黃煜提到，過往幾年的永續工作多半由賽事辦理單位推動，但跑友如果配合度不足，功效就會打折扣。因此，「壓一下、地球喘口氣」倡議活動就是從跑友角度出發及規劃，希望更多人關心已經發燙的地球。
日本跑界廣末涼子跨海助陣 國內最美三鐵主持人加持
30餘位發起人背景多元，特別引人注目的，是被日本跑友稱為「路跑界廣末涼子」的上田怜。上田怜全馬最好成績是3小時19分，過去幾年分別來台參加合歡山馬拉松、台北馬拉松及萬金石馬拉松，今（2025）年預計再次參加台北馬拉松。上田怜的招牌動作就是邊跑邊撿垃圾，當他得知台灣路跑界發起這個活動，二話不說就決定擔任發起人，也預計在今年富士山馬拉松拍攝一支倡議影片。
另一位是有「最美三鐵主持人」之稱的段慧玲，他長期參與許多賽事環境永續的宣傳工作，段慧玲的粉專更擁有超過10萬粉絲，發揮強大影響力。許多發起人也都是優秀跑者，如來自新竹的董家琪及黃馨儀，是全馬破三小時的箇中好手，名列女子馬拉松百傑的第19及27。
此外，RE-THINK重新思考環境教育協會亦為發起單位之一。RE-THINK於粉專指出，壓縮瓶罐可讓體積少70%，避免回收桶一下爆滿；瓶罐不會滾來滾去，也方便清潔人員處理；清運車能因此少跑幾趟，減少碳排放。
黃煜表示，特別感謝大新竹地區的跑團，包括新竹路跑社、湖口愛跑團、226強風吹拂跑團、動就對路跑團等長期的支持與鼓勵。他也歡迎有興趣的朋友共同加入倡議，相關資訊可見永續跑者倡議行動粉專。
