路透披露台灣政府本周發放數百萬份民防手冊

▲今年9月公布的新版全民國防手冊《當危機來臨時：臺灣全民安全指引》本周開始全台發放。圖為英文版本。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 國防部今年9月正式公布新版全民國防手冊，手冊網站版也同步上線，路透今(17)日披露，台灣政府將在本周開始向全台各家戶發放數百萬份民防手冊，這是前所未見的措施，目的是在讓民眾為各種潛在緊急狀況做好準備，包括可能發生的中國攻擊。

根據路透報導，這本於九月公布的民防手冊，首次加入了民眾若遇到敵軍士兵時的應對指引，並強調任何有關台灣投降的訊息都應視為不實。手冊還提供如何尋找防空避難場所及準備緊急應變包的指南。

負責這項計畫的國安會副秘書長林飛帆告訴《路透》，「這本手冊展現了我們自我防衛的決心，我們需要讓台海兩岸的人民了解，一旦中國做出錯誤決定，代價將會非常巨大，因為台灣人民有決心，也明確承諾要自我防衛，而且願意採取行動互相保護」。

林飛帆表示，本週起將向全台逾980萬個信箱發放手冊，英文及其他外語版本的手冊也將陸續發放。之後政府也將透過宣導活動協助民眾準備個人緊急避難包，但他未透露具體細節。

這本封面以橘色為底的手冊，列出了台灣可能面臨的情境，從海底電纜遭破壞、網路攻擊，到「敵國」檢查台灣船隻作為衝突前兆，甚至全面入侵。

林飛帆表示，台灣已經在面對中國的混合式攻擊，包括網路攻擊、滲透、假訊息操作及在島周邊的軍事騷擾。「這是諾曼地登陸日（D-day）與日常威脅的差別。D-day 代表真正的入侵。顯然我們目前並非處於 D-day 模式，但我們正面臨所謂的『日常脅迫』。」



