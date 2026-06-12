路透披露輝達最新Vera晶片最快8月上市 搶攻中國大陸市場

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AI（人工智慧）晶片大廠輝達針對AI資料中心推出的全新Vera中央處理器，目前已進入量產階段，主要用於AI代理背後運作所需的運算。路透社報導引述3名知情人士說法指出，輝達已告知中國大陸客戶，Vera晶片最快可能在8月上市，客戶現在即可開始下單。







根據路透社報導，消息人士透露，部分中國大陸客戶已對Vera晶片表達興趣。輝達強調，該晶片執行速度最高可達競爭對手同類處理器的1.8倍。這是輝達首款專為代理型AI打造的獨立CPU。所謂代理型AI，是指能夠自主執行任務的AI系統。此舉凸顯輝達正迅速將重心轉移至這款新產品，希望扭轉在中國大陸市場急劇下滑的業績。

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在此之前，輝達性能第2強的AI晶片H200對中國大陸出貨已停滯數月。輝達執行長黃仁勳去年10月曾坦言，受到美國對先進晶片出口管制的衝擊，加上北京當局極力推動關鍵技術自主化，輝達在中國大陸的市占率實際上已經歸零。此舉也使輝達與主要CPU大廠英特爾、超微的競爭進一步升溫。這兩家公司正積極提高供應量，以搶攻AI資料中心所需的伺服器CPU市場。







輝達今年3月發表Vera晶片時，黃仁勳預期該晶片將成為公司下一個數十億美元規模的業務。輝達當時也表示，包括阿里巴巴與字節跳動在內的領先雲端大廠，正與輝達合作部署Vera，但並未說明該晶片的實際採購程序是否已經啟動。輝達拒絕對此置評。阿里巴巴與字節跳動亦未回應置評請求。

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