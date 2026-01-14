路透披露：美軍中東最大基地人員突撤出

▲卡達的烏代德基地（Al Udeid Air Base）是美軍在波斯灣地區最大空軍基地。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 伊朗反政府示威行動延燒，伊朗政府暴力鎮壓民眾，造成大量傷亡，美國總統川普不排除武力選項介入。美伊緊張關係升溫。路透稍早披露，一些美軍卡達基地人員已經被告知在當地時間週三晚間之前，離開烏代德空軍基地。

根據路透報導，引述三名外交官員說法，由於美國方面警告可能介入以保護伊朗境內的抗議者，部分人員已獲建議在週三晚間前離開位於卡達的美國烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）。

美國駐杜哈大使館對此未立即回應，卡達外交部也未有任何置評。

烏代德基地是美國在中東最大的軍事基地，駐紮約 10,000 名官兵。

其中一名外交官告訴路透，這是一次兵力部署調整，並非下令撤離。但他並不清楚官方是否針對此次調整給出具體理由。

伊朗官員先前曾警告，若川普對伊朗執行武力襲擊，伊朗將會打擊美國的軍事基地。

報導回溯，美國去年針對伊朗發動空襲的一週前，部分人員及家屬率先從美國駐中東的基地撤離。在美國於 6 月發動襲擊後，伊朗隨即對卡達的基地發射了飛彈。

