路透指輝達H200銷中25%抽成台灣買單 胡采蘋吐槽：怎麼可能？

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）宣布，允許輝達（Nvidia）出口H200晶片至中國，並以其中「25%的金額支付給美國」作為條件，路透引述一名白宮官員表示，這筆25%抽成費用，將以進口稅形式，向晶片生產地台灣徵收，引起討論。財經網紅胡采蘋吐槽，怎麼可能吐給你？

胡采蘋表示，川普同意輝達賣H200晶片給中國，她認為能賣超過三個月大家再來評論這條。「賣中國要加收25%進口稅給美國政府，晶片由台灣出口到美國，台灣供應鏈支付，美國管控確保晶片沒問題，才從美國出口到中國。」

胡采蘋列出三點吐槽，「我真的笑死，所以美國人也知道台灣有一堆不肖廠商會偷幫中國搞鬼嗎？還要先送去美國檢查嗎。」

對於路透報導稱台灣供應鏈支付進口稅，胡采蘋狠酸，「這到底誰跟路透社講的消息，這人根本沒報過關稅吧，這當然是進口商付款啊，怎麼可能台灣吐給你？台灣吐給你，那我們不還是叫NVIDIA結帳嗎？」

胡采蘋直指，「這官員連怎麼結税都還沒搞清楚，肯定是黃仁勳跟川普兩人講一講就發社群了，這能賣幾個月還真不知道，到時候哪家AI巨頭再跟川普講一講又禁售了，不如就亞馬遜那批折舊年限縮短被拿去推理的H系列晶片賣過去算了，也讓Michael Burry死得瞑目。」

