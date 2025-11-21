路透揭中國「影子海軍」民間貨船渡輪演練奪台行動

衛星照片上，能看到2艘疑似小型貨輪，正在往海岸方向行駛。中國在9月舉行閱兵儀式，紀念二戰結束80週年時，曾經展示出不少艦艇、水下無人機等軍備武器。而路透社指出，中國8月舉行海上軍事演習時，就有不少民間貨船、渡輪參與演習，並質疑中國以民用船隻，組成了「影子海軍」，投入奪台行動。

台灣前國防部軍政副部長李喜明說，「（中國可能正研發）由民間部門支援的大量小型兩棲登陸艦，能在戰時能進行多地點小型兩棲登陸作戰。」

廣告 廣告

路透社在整個夏季，委託商用衛星影像公司，追蹤了這100多艘參與演習或經常參與演習民用船隻動態，發現船隻正在廣東省捷勝鎮一處海灘，練習搶灘登陸技術，而這個海灘也疑似鄰近一處中國軍事基地。

軍事專家表示，中國只用海軍專用的運輸船隻，初期可運輸約2萬人的部隊，但按照入侵作戰規模估計，兵力需求非常大，因此民用船隻能成為重要補充，在多個地點進行小規模登陸，能夠分散防禦壓力，也能讓台灣守軍，難以集中守備。

另外，美國退役海軍陸戰隊中將葛瑞森認為，民用船在戰役中能擔任重要後勤角色，負責運輸豆類、子彈、繃帶、燃料等等難以搬運，卻又必須大量送到前線的物資。從衛星圖上，還能看出這些民用船隻已經接受過簡單訓練。

美國退役海軍陸戰隊中將葛瑞森表示，「從登船到登陸海灘、組裝堤道，再把堤道從海灘上移除，要在3小時半內完成，這說明了很多事情，首先，海象可能非常平靜，所有影像似乎都沒有顯示，有波濤洶湧或白浪翻滾的情況，再來是這顯示他們在這方面，有接受過一些訓練。」

根據追蹤資料，這些民用船隻至少有12艘， 包含6艘「滾裝式貨輪」與6艘甲板貨船。衛星照片顯示，這些貨船吃水很淺，甲板採取開放設計，能在缺乏港口設施下藉著斜板直接把車輛、裝備卸載到沙灘上，顯示中國顛覆傳統方式，積極尋找在進攻台灣時，能補充後勤資源，甚至運輸兵力的方式。而台灣方面，國防部也表示，會密切注意這些船隻如何支援軍事行動，台灣也已經制定了相關的緊急應變計畫。