路透揭五角大廈報告：中逾百飛彈部署蒙古 台築防空網

根據路透獨家報導，揭露一份五角大廈的報告草案，內容顯示，中國很可能已經在3處飛彈發射井區，部署超過100枚東風-31型洲際彈道飛彈，不過，專家分析，中共這一部署對台灣的影響是間接的，主要是希望以此影響美國介入台海的決心，不過台灣也已經在建立防空網「T-Dome」，整合台美各型飛彈，提供更大的防護範圍。

一顆顆飛彈直衝天際，中國火箭軍過去試射飛彈，其中這一顆發射的洲際核彈試射，疑似模擬東風系列彈頭，今年中共93閱兵也難得曝光東風-31面貌，事實上從2021年起，美國間諜衛星又拍到西北沙漠地區，中國公然在建造119座新的飛彈發射井。

而根據路透社獨家報導，一份五角大廈報告草案，顯示中國在靠近蒙古的三個飛彈發射井群中，部署了超過100枚，像這樣的固體燃料東風-31洲際彈道飛彈，北京正在完善，以武力奪取台灣的軍事選項，其中一種可能包括對距離中國，1500道到2000浬的目標發動打擊。

淡江戰略所副教授林穎佑說：「因為他們也擔心中共會使用，這一些ICBM裡面搭載核子武器，來對美國造成這個威脅，或一定的影響，所以其實它對台灣的影響是間接的。」

專家分析中共是要以此，讓美國對介入台海多一層顧慮，不過台灣也在加強建構，我們的巨型防空網，中、高空層空域，已有國產天弓、美製愛國者飛彈攔截，未來升級成T-Dome「台灣之盾」後，再將AMS國家先進地對空飛彈系統復仇者飛彈，加上最新型的強弓飛彈做整合，提供更大的防護範圍，建立偵攻一體的指管系統。

淡江戰略所副教授林穎佑說：「T-Dome它就是去結合，我們的防空飛彈系統，都是為了要去防禦，中共對我們的飛彈威脅。」中共祕密部署飛彈，台灣早有應對加強海空防禦網築起T-Dome，讓共軍儘管有準備也不敢越雷池一步。

