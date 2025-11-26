路透揭台美協議！台助訓半導體勞工換降關稅

▲路透披露台美關稅協議部分內容，包含台積電在內等台灣企業出資及派遣人力幫助培訓美國半導體勞工，換取降低關稅。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台美關稅協商近日傳出已大致完成，

行政院長卓榮泰表示，談判團隊一直積極與美方做最後磋商，正進行一些文件交換，路透今（26日）引述5名知情人士報導，透露雙方部分協議內容，包含台灣方面由台積電等企業派遣人力和提供資金幫助美國培訓半導體產業人員，以換取降低關稅。

根據路透報導，引述5名知情人士報導，

川普政府正與台灣洽談一項新協議，台灣可能承諾新一波投資，包含台積電在內等企業，將協助訓練美國半導體勞工先進技術，以換取美方降低對台灣20%關稅。

廣告 廣告

報導引述的知情人士強調，目前尚不清楚台灣的貿易協議何時達成，最終具體內容也未完全確定，提醒在協議確定前，都有可能更動。

路透報導中的其中一名消息來源透露，台灣承諾投資美國的總額，將低於其主要區域經濟競爭對手，先前韓國和日本分別承諾對美投資3500億美元（約10.9兆元台幣）和5500億美元（約17.2兆元台幣），兩國大部分商品關稅稅率則降至15%。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

美總統特使與俄高官通話曝！教蒲亭「哄川普1招」推和平方案

賴清德投書華郵！承諾大幅提升國防預算嚇阻北京 對川普表達感謝

中國「瑞幸咖啡」昔財務造假遭美股下市！擊敗星巴克進軍美國