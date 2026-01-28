路透揭哈瑪斯解除武裝前想先卡位 力推把萬名警察送進加薩新行政體系

巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯成員2025年11月在紅十字國際委員會成員的陪同下，前往加薩城東部搜尋人質遺體。（美聯社）



在美國推動加薩戰後治理之際，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯正力推把旗下約1萬名警察，納入由美方監督的「加薩行政管理國家委員會」，但該要求很可能遭到以色列反對。路透社引述消息報導，哈瑪斯近期已同意討論解除武裝事宜，但也必須啟動巴勒斯坦建國的談判進程。

在美國總統川普的斡旋下，巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）與以色列在去年10月達成停火協議後，仍控制加薩不到一半的地區。該協議將以色列進一步撤軍，與哈瑪斯是否解除武裝掛鉤。

在加薩停火協議第一階段中，停止主要戰事，部分以色列軍隊撤出，哈瑪斯則釋放人質以換取巴勒斯坦被拘留者。至於後續階段，其具體細節仍有待敲定，大致包括哈瑪斯須解除武裝、以色列部隊進一步撤離，並將成立一個在國際支持下的行政機構，以重建這片遭到摧毀、人口稠密的領土。

雖然哈瑪斯和以色列指控對方多次違反協議，但美國仍持續推進20點和平計畫的第二階段，將加薩的治理權移交給「加薩行政管理國家委員會」（National Committee for the Administration of Gaza, NCAG）。該委員會是由巴勒斯坦技術官僚所組成，在美國監督下，負責該地區的日常管理，包括環境衛生、公用事業和教育，從根本設計上來說，就是為了讓哈瑪斯在該地區無法繼續掌權。

哈瑪斯表態交權NCAG 卻力推4萬人納入新政體

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）告訴路透社，該組織已準備好，立刻將治理權移交給由15人組成的NCAG。

然而，路透看到由哈瑪斯掌控的加薩政府於25日發給員工的一封信件，當中呼籲其超過4萬名公務人員與安全人員，配合NCAG的工作，更向他們保證，當局正努力把他們納入新的政府體系。卡西姆在提到這4萬人時表示，「我們完全相信，NCAG在運作時，會以善用合格人員為原則，也不會浪費或剝奪任何在先前時期曾經工作過的人員的權利。」

4名熟悉此事的消息人士表示，這其中包括約1萬名由哈瑪斯掌控的警察。他們表示，哈瑪斯對於NCAG重整各部會、並讓部分人員退休持開放態度，但大規模解庫恐怕會引發混亂。

目前仍不清楚以色列是否會同意，讓這些民是與安全人員納入NCAG。不過，以色列一直以來都強烈反對讓哈瑪斯在加薩未來治理中，扮演任何角色。

如今，哈瑪斯的此項安排，突顯出在川普推動20點和平計畫之際，哈瑪斯與以色列仍存在相當大的分歧。

哈瑪斯願談卸武 美官員拋「特赦」可能性

根據白宮上週分享的一份文件，川普政府希望立即解除重型武器，並在「NCAG警力逐步具備保障人身安全能力後，按區域登記並逐步註銷個人武器」。多名外交官估計，哈瑪斯手中仍持有數百枚火箭彈，以及步槍等數千件輕型武器。

一名美國官員27日表示，哈瑪斯戰鬥人員將會獲得某種形式的特赦。

消息人士指出，哈瑪斯近期已同意與其他巴勒斯坦派系以及調停方，討論解除武裝事宜。不過，2名哈瑪斯官員向路透社表示，無論是華府還是調停方，都還沒跟哈瑪斯提出任何具體的解除武裝方案。

一名接近解除武裝談判的巴勒斯坦官員表示，美國已接觸哈瑪斯，探討可能的解除武裝機制，相關參與方包括以色列、卡達、埃及與土耳其。該官員說，「哈瑪斯已談到解除武裝的可能性，如果達成停火，這就能實現。而且它也準備接受一項長期停火，5年或者更久一點。」但該官員也表示，「哈瑪斯強烈認為，必須啟動關於巴勒斯坦建國的嚴肅政治談判過程，屆時武器和戰鬥人員將歸於巴勒斯坦國的管轄之下。」

哈瑪斯並不是加薩地區唯一持有武器的武裝團體。一名與哈瑪斯結盟的加薩派系消息人士表示，其他團體也在討論解除武裝，但擔心一旦繳械，會讓自己陷入毫無防衛能力的狀態。

