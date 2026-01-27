路透揭日官員要求漁民避開釣魚台 以免碰撞中國船隻加劇衝突

日本海上保安廳船隻經常在釣魚台海域巡邏，以防止中國海警船攻擊日本漁船。（資料照片／取自X @winetopet）





路透社27日報導，由於中日外交衝突升級，一些日本官員一直在暗中敦促漁民避免尖閣諸島（釣魚台）附近海域，以免與中國船隻發生糾紛。多年來日方一直默許漁民在這些海域內活動，以確立釣魚台周邊的控制，但目前局勢已然轉變。

日本政府不斷呼籲 避免前往釣魚台

76歲的仲間均是「守護尖閣諸島之會」（尖閣諸島を守る会）代表召集人，他也經常躲避中國海警船，前往釣魚台捕撈豐富的漁獲。他與其他三位知情人士透露，日本政府官員一直呼籲避免在釣魚台海域作業，以免與中國海警船發生衝突，但不清楚這些指示是否來自日本首相高市早苗或是美國。

尖閣諸島（釣魚台）相對位置。（取自X @NKvWP1p6wn93517）

高市辦公室與日本外務省均拒絕就此事回應。外務省僅在聲明中表示，這些島嶼是日本固有領土的一部分，日本已就中國侵犯行為多次提出外交抗議。

路透社採訪的十多位人士（包括漁民、日本官員與安全分析人士）指出，對漁民發出的警告凸顯了東京面臨的兩難局面：漁業活動能夠凸顯日本實際管轄釣魚台，但也可能引發與中國海警船的進一步衝突，並有迅速升級的風險。然而，有些受訪者表示，如果日本撤回捕魚行動，中國可能會更強硬地進行主權聲索。

中國外交部告訴路透社，一些日本右翼分子多次以「捕魚」為名進入釣魚台海域進行挑釁和製造麻煩；海洋問題應該透過對話和協商來解決。一位美國總統川普政府官員拒絕回答有關川普去年11月與高市通話的問題，但表示美國反對單方面改變東海現狀的企圖。

日財務長：小糾紛可能演變為戰爭

提供仲間融資的房地產公司代表、「守護尖閣諸島之會」會長的林弘明表示，他曾接到日本海上保安廳的電話，要求他勸說仲間取消原定於當月底的捕撈行程，最後仲間只能妥協。

來自與那國島的漁民金城和司（53歲）原本計畫於11月26日從沖繩本島那霸港出發，在一週內完成捕魚後返回與那國島。他原本打算在釣魚台的大正島周邊作業，但在出港前及航行途中，接到了多位相關人士的電話，要求他不要前往該處。金城為了以最短路線返回與那國島，雖然經過釣魚台海域，但並未進行捕撈。然而，仍有兩艘中國公務船在與他保持一定距離的情況下並排航行。

大約3週後，仲間與林弘明來到東京霞關與曾任「守護尖閣諸島之會」顧問、現任日本財務大臣片山皐月會面。片山在聽聞兩人在釣魚台捕魚的事件後，雖然沒有直接提及中國，但她說道：「小糾紛會逐漸擴大，最終可能導致戰爭。」仲間之後在石垣島南部的登野城漁港上向路透社表示：「不要再去了喔，是這個意思吧。」

日本財務大臣片山皐月曾暗示漁民不要前往釣魚台海域比較保險。圖為1月5日片山在東京證交所慶祝日股單日飆升700點。（資料照片／取自片山X @satsukikatayama）

石垣市市長中山義隆在接受路透社採訪時表示，有耳聞日本政府要求漁民不要進入釣魚台海域的要求：「我認為中國目前的情況需要在國內採取一些應對措施，所以在這種情況下出海捕魚，被扣押或臨檢的可能性會增加。如果真的被逮捕，將引發更大的國際問題，因此政府應該希望避免這種情況。」

中國船隻來勢洶洶 日漁民顫慄作業

今年1月14日，在石垣島舉行了紀念日本把釣魚台納入領土的儀式。同日，中國派出四艘海警船進入釣魚台海域。八重山漁業協同組合市場課長田中俊繼表示：「自2010年中國船隻碰撞事故以來，幾乎沒有漁民願意前往釣魚台。我們作為生意人，只希望漁民能釣到大魚賣個好價錢，但實際去捕魚的漁民應該會覺得害怕。」

當日本漁船開始在釣魚台海域作業時，中國公務船會靠近，日本海上保安廳的巡視船也會介入，以確保漁船安全。仲間表示：「之前有一次當中國海警衝過來時，海上保安廳的船也跟著進來，那時我還以為船會撞上」，讓他感受到似乎有生命危險之虞。

金城與仲間表示，仍打算再次前往釣魚台。金城說，自己去那裡並不是出於政治原因而是為了謀生。釣魚台海域是高級魚「赤鯛」的寶庫：「沒有那個地方（釣魚台），我們就吃不上飯。即使有人告訴我不要再去了，我還是會去。」

