路透揭美防部報告 2027中國具犯台能力

台海情勢緊張，外媒《路透社》揭露美國國防部的報告草案，直指中共要在2027年完備武力犯台取勝的能力，也持續軍事擴張，朝向2030年擁有超過1000枚核彈頭，嚴重威脅印太區域。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）示警，中共一但武力犯台，俄國恐會趁機在歐洲作亂，學者觀察，中共想要在2027年直接拿下台灣，首要目標是拒止美軍介入台海。

國防安全研究院委任副研究員揭仲分析，「那這3項關鍵能力，戰略投送能力、指導現代化聯合作戰的能力，還有後勤跟動員的效率，其實我認為在2027年之前，共軍都應該還沒辦法具備。」

學者分析，中共武力犯台，第一波至少要投送6萬兵力登島，但共軍投射兵力、後勤支援規模還達不到這個目標，也給了國軍建軍備戰的時間，總統賴清德23日主持全社會防衛韌性委員會，強調台灣要全力發展國防產業，向世界傳達台灣維持現狀的決心。

總統賴清德指出，「中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把民主台灣變成中國台灣，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。」

賴總統也強調，要和國際友盟國家積極交流，讓台灣在全球民主防衛網絡，扮演不可或缺的角色，但中央提出1.25兆國防特別預算，23日四度遭藍白聯手阻擋，無法付委審查。

民進黨立委王義川表示，「呼籲白藍兩黨，白色、藍色的回到制度、回到理性，讓立法院真正成為守護國家、愛台灣，不是癱瘓制度的地方。」

國民黨立委羅智強說：「提出1.25兆的軍購，不敢來立法院報告並接受質詢，我想請問國人，是誰在卡軍購？就是賴清德自己在卡。」

綠營舉牌抗議，批評國民黨說要加強國防，連討論都不討論，羅智強反擊，批評賴總統違背選舉承諾，不敢到立法院說明，讓會議充滿煙哨味。