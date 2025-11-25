路透揭臉書涉隱匿心理健康風險 研究取得負面成果隨即喊停

路透報導，美國聯邦法院的一份訴訟文件指控，臉書母公司Meta在發現旗下產品可能損害用戶心理健康後，隨即關閉該項內部研究，涉嫌掩蓋社群媒體有害的證據。

該份上千頁的訴訟文件，主要是為調查青少年對社群媒體成癮而提出的集體訴訟，指控對象除Meta外，還包含TikTok、Snap和YouTube等社群媒體，並稱這些平台以明知故犯的方式，設計出對青少年具有成癮性且有害的社群媒體產品，聽證會將於2026年1月26日在北加州地方法院舉行。

至於Meta被指控終止的，是代號為「水星計畫（Project Mercury）」的內部研究，是與調查公司尼爾森在2020年合作進行的計畫，內容為評估停用臉書後對用戶造成的影響。研究結果顯示，當民眾停止使用臉書後，受測反映出的憂鬱、焦慮及孤獨感都較低。

Meta在取得此一研究結果後，除了沒有對外公開報告，或繼續進一步研究外，還在內部宣稱該研究得出的負面結果，是受到「現有媒體敘事（existing media narrative）」污染。

對此，Meta發言人斯通（Andy Stone）表示，終止該研究被是因為所用方法有缺陷，並強調正努力提升產品的安全性。