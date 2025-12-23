路透揭露五角大廈報告 中國正加速核武擴張

中國東風-41型洲際飛彈發射車。(中國軍網)

《路透社》揭露美國戰爭部尚未定稿的年度報告草案指出，中國預期可在2027年底前具備對台灣發動軍事行動並取得勝利的能力，凸顯北京持續擴張的軍事野心。





報告指出，中國正加速強化以「武力奪取台灣」的多元軍事選項，其中一種可能情境包括，對距離中國本土約1500至2000海里的目標實施遠程打擊。美方評估，若此類攻擊達到一定規模，將對美國在亞太地區的軍事存在與行動造成嚴重干擾與挑戰。





在核武發展方面，報告指出，中國很可能已在新建成的3處飛彈發射井基地部署超過100枚洲際彈道飛彈（ICBM），其中部分基地位於靠近中國與蒙古國邊界地區，並可能部署固態燃料的東風-31型洲際彈道飛彈。五角大廈先前已揭露這些發射井的存在，但未曾公開實際部署數量。

報告同時指出，中國正以所有擁核國家中最快的速度擴張並現代化其核武庫，且目前未展現參與軍備管制或核武裁減談判的意願。儘管美國總統川普近期曾表示，正構想與中國及俄羅斯推動去核化或軍控計畫，但報告認為，北京對相關倡議「毫無興趣」。





數據顯示，中國在2024年的核彈頭庫存仍維持在600枚出頭，反映其生產速度較前幾年略有放緩。不過，五角大廈評估，中國的核擴張趨勢仍將持續，並可能在2030年前擁有超過1000枚核彈頭。





中國方面一貫強調奉行「自衛性核戰略」及「不首先使用核武」政策，並批評相關報告是抹黑中國、誤導國際社會。美國官員則表示，該報告在提交國會前，內容仍可能有所調整。



