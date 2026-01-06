路透曝委內瑞拉正與美國洽談石油出口 中國恐成最大輸家

委內瑞拉國營石油公司PDVSA在卡貝略港的煉油設施。路透社



5位政府、產業及航運知情人士週二（1/6）向路透社透露，委內瑞拉政府官員正與華府商討將該國石油出口至美國煉油廠的方案。此舉可能使委國原定運往中國的石油轉給美國，同時幫助委內瑞拉國營石油公司（PDVSA）避免進一步減產。

美軍上週末對委內瑞拉發動大規模軍事行動，並逮捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦。美國總統川普（Donald Trump）曾表示，希望委國代理總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）允許美國及私人企業「全面進入」該國的石油產業，否則將面臨更多軍事干預風險。

路透社指出，此次談判是委內瑞拉政府首次回應川普要求開放石油市場的跡象。自去年12月中旬起，川普對委國施行出口封鎖，導致數百萬桶石油無法離境；委內瑞拉高層官員指控，美國「綁架」馬杜洛是為了竊取該國龐大的石油儲備。

兩名知情人士表示，美國與委內瑞拉的潛在協議，可能需要重新調度原定運往中國的石油，以達成向美國出售滯留於委國的石油。中國在過去10年一直是委內瑞拉石油的最大買家，尤其是在2020年美國對參與委國石油貿易的公司祭出制裁後更是如此。

一名石油業消息人士表示：「川普希望盡快達成協議，以便宣稱這是重大勝利。」白宮、委內瑞拉政府官員及PDVSA均未立即置評。

在美國祭出禁運措施後，PDVSA因為儲油空間即將耗盡而被迫減產。知情人士指出，若PDVSA未能及時找到出口管道，將被迫進一步減產。

美國內政部長柏根（Doug Burgum）週二表示，委內瑞拉重油增運至美國墨西哥灣，將對就業保障、美國油價及委內瑞拉本身構成「重大利好」。

當被問及兩國政府的石油出口談判時，柏根告訴福斯新聞（Fox News）：「委內瑞拉現在有機會吸引資本流入、重建經濟並把握機遇。憑藉美國的科技與合作夥伴關係，委內瑞拉將迎來轉型契機。」

