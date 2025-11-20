路透曝川普可能暫緩課徵晶片關稅「避免激怒中國加劇美中貿易戰」

美國總統川普（Donald Trump）。 圖：翻攝自川普臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）先前預告將對所有輸美晶片、半導體課徵100%關稅，若廠商願意承諾在美設廠或正在美國設廠，則可免課關稅。不過，這項關稅計畫如今可能暫不實施。路透社引述消息人士說法指稱，政府官員近日向相關產業及利益團體透露了這一態度，顯示美方對貿易政策的考量正趨向謹慎，以避免加劇與中國的緊張局勢。

根據路透社報導，多名知情人士透露，川普政府在對進口半導體徵收高額關稅的問題上，正採取更為保守的策略。一名直接參與討論的消息來源表示，政府官員近期曾與業界交流，暗示暫時不會立刻採取行動。另一名消息人士指出，這一政策背後的考量是避免激怒中國，尤其是在貿易和高科技領域的敏感時刻。

此外，兩名熟悉內情的官員強調，川普團隊在這一問題上面臨多方壓力，特別是來自美國企業和外交層面的擔憂。如果貿易摩擦升級，可能引發中國採取報復措施，不僅影響稀土供應，也可能對全球半導體市場造成巨大衝擊。相關內幕此前未曾被公開披露。

儘管如此，消息人士也提醒，川普政府尚未完全排除徵收關稅的可能性。一旦政策落地，進口半導體可能面臨高達100%的稅率，而在美國設廠或承諾投資的企業則可獲得豁免。川普早在今年8月便曾公開提及這一計畫，但目前看來，政府官員仍在權衡利弊，尚未作出最終決策。

