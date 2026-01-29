路透曝川普擬軍事打擊伊朗促政權更迭 以阿官員憂引更大動蕩

1月25日，德黑蘭伊斯蘭革命廣場出現一面描繪受損美國航空母艦的看板，甲板上的戰機失去作戰能力，並以波斯語和英語寫著「你若播下風，必將收割旋風（自食惡果之意）」。（美聯社）



路透社29日引述多位消息人士說法，美國總統川普為了鼓舞抗議者，正在權衡對伊朗的各種選項，包括對安全部隊和領導人進行定點打擊，同時希望為「政權更迭」創造條件。

川普籌劃強力襲擊 以阿官員不看好

消息人士指出，為此，川普正在考慮打擊華盛頓方面認定對暴力事件負有責任的伊朗指揮官與相關機構，以此讓抗議者有信心能夠攻佔政府與安全部門的建築。川普的幕僚們也在討論一次規模更大、意在產生長期影響的打擊行動，目標可能是能夠攻擊美國中東盟友的飛彈或是其核濃縮計畫，但川普尚未做出決策。

4名阿拉伯官員、3名西方外交官，以及1名其政府知情討論內容的西方高級消息人士表示，他們擔心，這類打擊行動非但無法促使民眾上街抗議，反而可能削弱這場運動。

1位伊朗高級官員告訴路透社，伊朗「正在為軍事對抗做準備，同時也在利用外交管道」，然而美方並沒有展現外交開放態度。

1名直接了解以色列與美國計畫的以色列高級官員向路透社表示，若美方的目標是推翻伊朗伊斯蘭共和國政府，以方不認為僅靠空襲就能達成：「如果你要推翻這個政權，就必須派遣地面部隊」，即便美軍殺害伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei），伊朗也會「有一位新的領導人來取代他」。

這位以色列官員說，只有外部壓力和組織起來的國內反對派結合，才能改變伊朗的政治走向。儘管引發抗議的動蕩經濟危機使伊朗領導層受到削弱，但他們仍然牢牢掌控權力。兩名熟悉此事的人士表示，多份美國情報報告得出類似結論：「引發抗議的條件仍然存在，削弱了伊朗政府，但沒有出現重大分裂。」

複製馬杜洛模式？執行困難點為何？

西方消息人士說，他們認為川普的目標似乎是促成領導層更迭，而不是「推翻政權」，就像美軍突襲抓捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）一樣。

地區官員表示，86歲的哈米尼已經逐漸退出日常治理，減少公開露面，據信以色列在去年的空襲中擊殺伊朗多位高階軍事領袖後，他一直居住在安全地點，目前日常管理工作已轉移到與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）關係密切的人物手中，包括伊朗高階安全官員拉里賈尼（Ali Larijani）。不過，哈米尼仍握有核戰最終決定權，這意味著在他退位之前，政治變革將非常困難。

2名西方外交官表示，美以部份官員認為，伊朗的轉型可以打破核僵局，最終打開與西方建立更緊密合作關係的大門。不過，他們警告說，哈米尼的繼任者尚未明朗。阿拉伯官員和外交人士表示，他們認為在權力真空下，伊朗伊斯蘭革命衛隊可能會掌權，鞏固強硬路線統治，加劇核對峙和地區緊張局勢。

自波斯灣地區到土耳其的區域官員表示，他們傾向於遏制局勢而不是讓局勢崩潰，因為擔心伊朗內部動蕩會引發外部動亂。2名西方外交官警告說，分裂的伊朗可能會像2003年美國入侵伊拉克後那樣陷入內戰，導致難民湧入，助長伊斯蘭極端主義，並擾亂全球能源要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸。

一位阿拉伯消息人士說：「美國或許會扣動扳機，但他們不會承擔後果。我們會。」

貝魯特智庫卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）的阿里（Mohannad Hajj-Ali）指出，美國的部署表明，其計劃已經從單一打擊轉向更為持續的行動。

