路透民調：川普支持率下滑到39% 接近今年最低點

根據路透／易索普所做的民調，美國總統川普的支持率，下跌到39%，距離今年最低點，只差了一個百分點。

根據路透社與益普索合作的的最新民調，美國總統川普的支持率，已經下滑到39%，接近本屆任期以來最低的38%，連共和黨選民對他處理經濟方式，也產生反感。（葉柏毅報導）

路透社與民調公司益索普，共同進行的這項為期3天的民調顯示，39%的美國成年人，認同川普的施政表現，低於本月稍早調查的41%，而與今年11月中旬，川普今年支持率最低紀錄38%，只差1個百分點。

川普今年1月重返白宮時，支持率是47%，之後支持率就節節下滑。而川普支持率的死穴，正在於經濟政策，只有33%的美國成年人，認同川普處理美國經濟的方式，這是川普今年在經濟議題上的最低支持率。許多經濟學家認為，川普對進口商品，大舉增加關稅，然而這反而給美國經濟帶來衝擊。

儘管共和黨選民仍然支持川普，有85%認同他的整體表現，與本月稍早持平，但在最新民調中，認為川普在經濟方面表現好的比例，跌到72%，也是今年以來最低。

這項線上民調彙整全美1016人的回覆，抽樣誤差為正負3個百分點。