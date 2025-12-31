路透爆料：陸加速晶圓廠「去外國化」 新設備至少「5成國產」

《路透社》引述3名知情人士透露，中國大陸正要求晶片製造商在新增產能時，至少50%的設備「必須採用國產設備」，作為官方審批建廠或擴產計畫的條件之一。

大陸逐步提升本土製造晶片能力。（圖／美聯社）

報導指出，相關規定並未公開成文，但近月來，申請審批的新建或擴建晶圓廠，已被主管單位要求在採購標案中證明，至少一半設備為大陸製造，若未達門檻，申請通常會遭到駁回。報導表示，不過，對於先進製程產線，由於部分本土設備尚未成熟，要求相對放寬。

報導引述一名知情人士表示，「官方其實希望比例遠高於50%，最終目標是讓晶圓廠使用100%的國產設備。」報導指出，該政策是中國大陸近年最具影響力的產業措施之一，自美國於2023年進一步收緊對陸科技出口管制、禁止向陸出售先進AI晶片與半導體設備後，北京加快推動降低對外國技術的依賴。

廣告 廣告

報導指出，一名前大陸本土設備商北方華創（Naura）員工表示，「過去像中芯國際這樣的晶圓廠，會優先選擇美國設備，幾乎不給國產廠商機會。但這在2023年美國出口限制後完全改變了，中國晶圓廠已沒有選擇，只能和國產供應商合作。」

報導引述分析人士估計，大陸在去光阻與清洗設備領域的自給率已達約50%，過去由日本企業主導的市場，如今逐步由本土廠商領先。一名業界人士表示，「未來中國國產設備市場，將由2到3家大型廠商主導，北方華創肯定是其中之一。」

延伸閱讀

MLB/天使揮別薪水大盜！倫登76億合約認賠 剩12億分期付

MLB/今井達也交易倒數！小熊面談完畢 合約上看2億美元

MLB/大谷翔平前隊友遭竊！小偷趁家中無人 直奔妻女臥室