路透爆：輝達H200拚農曆年前出貨中國

[NOWnews今日新聞] 路透報導，輝達（Nvidia）已向中國客戶表示，目標在農曆年前（約2月中旬）開始把旗下「第二強」的AI晶片H200出貨至中國。在消息的助攻下，截至台灣時間晚間9點30分，輝達股價盤前上漲1.77%。

三位知情人士指出，輝達規劃先以既有庫存滿足首批訂單，預計首波出貨規模約5000至10000個晶片模組，折合約4萬至8萬顆H200 AI晶片。不過，知情人士也提醒，整體時程仍存在高度不確定性，因北京當局尚未核准任何H200採購案。

路透指出，若出貨成形，將是美國總統川普12月表態「允許對中銷售H200，但須支付25%費用」後，H200首度對中交付的進展。

H200屬於輝達上一代Hopper平台晶片，儘管已被新一代Blackwell產品線超越，仍是目前AI訓練與推論市場廣泛使用的主力之一。路透提到，輝達近年生產重心已轉向Blackwell與下一代Rubin平台，使H200供給相對吃緊，也讓首批以庫存出貨的安排更受市場關注。

知情人士並透露，輝達同時向中國客戶說明，計畫為該晶片新增產能，新增產能的下單窗口預計在2026年第2季開放，但同樣仍須視監管決策而定。

另一方面，路透報導稱，中國官方本月稍早已就此召開緊急會議研議，評估是否允許H200進口，其中一項提案可能要求每筆H200採購必須搭配一定比例的國產晶片，以降低進口高階晶片對中國本土AI晶片產業發展的排擠效應。

包括阿里巴巴與字節跳動等業者都曾表達對H200的採購興趣；相較之下，H20是輝達先前為符合管制而提供中國市場的降規版本，運算能力約僅為H200的六分之一。

