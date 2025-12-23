路透獨家：五角大樓報告稱中國部署了百余枚洲際彈道導彈

（德國之聲中文網）據路透社報道，他們看到的這份五角大樓的報告草案稱，在靠近蒙古的三個導彈發射井群中，中國部署了超過100枚固體燃料的東風-31洲際彈道導彈，但文件未指明導彈的潛在目標。路透社指出，五角大樓以前也報告過這些導彈發射場的存在，但從未點明發射井的數量。

該報告草案寫道，2024年，中國的核彈頭庫存大概在600枚左右，這反映出“與往年相比，生產速度有所放緩”；但到2030年，中國擁有的核彈頭數量將超過1000枚。五角大樓的報告草案寫道，尚未觀察到北京有意願進行更全面的軍控討論，或者采取此類措施。

廣告 廣告

中國外交部發言人林劍周二（12月23日）在例行記者會上，指責美方類似炒作是一貫伎倆，目的是為自身加速核力量現代化、破壞全球戰略穩定的行徑尋找借口，他呼籲國際社會應對此有清醒的認識。林劍強調，“美國作為擁有最大核武庫的超級核大國，當務之急是切實履行核裁軍特殊、優先責任，進一步大幅、實質性削減核武庫，為其他核武器國家加入核裁軍進程創造條件。”

中國：核力量保持在最低水平

一般估計，美國擁有約5177枚核彈頭。今年11月，美國總統特朗普曾暗示，他正在制定一項與中國和俄羅斯實現無核化的計劃。特朗普同其前任拜登都希望納入中國，使核談判成為美俄中三方談判。

林劍周二提到中國的核戰略時說，“中國堅定恪守不首先使用核武器政策，堅持自衛防御核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，不與任何國家進行核軍備競賽。”

報告：中國兩年後有能力打贏台海戰爭

據路透社報道，這份五角大樓的報告內容廣泛，使用大量篇幅詳細介紹中國的軍事發展，指出2027年底之後中國將有能力打贏對台戰爭。

報告稱，北京正在完善武力攻台的軍事選項，其中一個可能是，對距離中國1500至2000海裡的目標進行打擊。“如果打擊規模足夠大，會嚴重挑戰並擾亂美國在亞太地區的存在。”

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (路透社等)