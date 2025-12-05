路透獨家：美要求歐洲2027前接下北約多數防務 官員驚「不切實際」

美國副國務卿藍道（右）12月3日於布魯塞爾參加北約外長會議。路透社



路透社5日獨家報導，美國要求歐洲在2027年之前接下北約（NATO）大部分常規防務能力，否則美國可能退出部分北約防衛機制。

美國防部提2027期限 歐洲認為不切實際

報導指出，美方希望歐洲在2027年前接手北約大部分常規防務能力，範圍涵蓋情報到飛彈系統等領域。這項時程被多名歐洲官員視為不切實際。

包括一名美國官員在內的五名知情人士透露，相關訊息是在本週於華府舉行的一場會議中提出，與會者包括美國國防部主管北約政策的人員及多個歐洲代表團。

若美國將此負擔移交給歐洲，將徹底改變戰後北約創始成員與其最重要軍事盟友之間的合作方式。美國國防部官員在會議中稱，自2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來，美方對歐洲提升防衛能力的進展仍不滿意。

要求匿名的知情人士表示，美方官員告訴歐洲代表，若無法達成2027年期限，美國可能退出部分北約防務協調機制。

一名美國官員指出，國會山莊部分人士已得知五角大廈傳達給歐洲的訊息，並感到憂心。

美國要如何衡量歐洲防務進展？

所謂常規防務能力，包括除了核武之外的各項軍事力量與裝備。但美國國防部官員並未說明，美國將如何衡量歐洲是否已肩負起大部分責任。

目前也不清楚，此期限是否代表川普政府的正式立場，或僅反映部分五角大廈官員的觀點。華府內部對美國在歐洲該扮演的軍事角色，仍存在顯著歧見。

多名歐洲官員表示，不論美方如何定義進展，2027年的時限都不切實際。歐洲想在短期內取代美國若干能力，並非僅靠資金與政治意願就能完成。

除其他挑戰外，多個北約盟國正面臨軍備採購積壓問題。美方雖鼓勵歐洲購買美製裝備，但就算現在立刻下單，部分最重要的美製武器與防衛系統仍需多年才可交付。

此外，美國更擁有無法透過採購就能取得的能力，例如已在烏克蘭戰場發揮關鍵作用的獨特情報、監視與偵察資源。

一名北約官員回覆媒體詢問時表示，歐洲盟國已開始承擔更多歐陸安全責任，但未評論2027年期限問題。該名官員說：「盟國已認知投入更多防務的需求，以及將常規防務責任從美國轉移至歐洲。」

美國國防部與白宮並未立即回應置評要求。

歐洲國家普遍接受美國總統川普要求承擔更多安全責任的立場，並承諾大幅增加軍費支出。

歐盟已設定目標，要在2030年前讓歐洲具備自我防衛能力，並表示必須填補防空、無人機、網路戰能力、彈藥及其他領域等缺口。官員與分析人士皆指出，即使是2030年的目標，也極具挑戰性。

華府與北約關係時冷時熱

川普政府始終主張，歐洲盟友必須對北約做出更多貢獻，但川普對北約的態度並非總是明確一致。

在去年總統大選期間，川普屢次抨擊歐洲盟友，甚至語出驚人表示，若北約成員國未達公平軍費支出目標，他將鼓勵俄羅斯總統普丁入侵該國。

但在今年6月舉行的北約峰會上，川普又熱情大讚歐洲領袖同意美方提出、將北約年度軍費支出目標提高至國內生產毛額（GDP）5%的計畫。

此後數個月間，川普在對俄政策搖擺不定，曾對俄羅斯採取更強硬立場，又稱願與莫斯科就烏克蘭問題談判。歐洲官員抱怨，他們基本上被排除在這些談判之外。

美國副國務卿藍道（Christopher Landau）在本週的北約外長會議表示，北約盟國應負起歐洲防務責任是「顯而易見的」。

他在社群平台X推文說：「在我一生中，歷屆美國政府都以各種形式說過這些類似的話……但本屆政府說到做到。」

