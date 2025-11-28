路透社：中國製造業可能連續第八個月萎縮

與美國總統川普(左)的關稅戰讓中國國家主席習近平(右一)更難挽救中國經濟的頹勢。 圖:達志影像/路透社

[Newtalk新聞] 路透社（Reuters）稍早公佈該社針對21位經濟學家的調查預測結果，顯示專家們認為中國11月份製造業可能連續第八個月萎縮。

路透社的調查顯示，專家們認為官方採購經理人指數（PMI）將從10月的49.0升至49.2，但仍低於50的榮枯分界線。

報導指出，持續疲軟反映出製造業難以維持新冠疫情後的復甦勢頭，而與美國代價高昂的貿易戰更是雪上加霜，迫使工廠主撤離中國市場。

報導指出，中國決策者幾十年來一直擁有兩個可靠的刺激經濟成長的手段：一是啟動龐大的工業機器，在家庭支出疲軟時提振出口；二是啟動國家資助的基礎設施項目，推動經濟成長。

但隨著全球經濟放緩、房地產危機持續蔓延以及地方政府債務纏身，官員刺激經濟活動的手段日漸匱乏，經濟改革的必要性再次凸顯。

作為世界第二大經濟體，中國經濟仍容易受到外部需求放緩的影響，第三季成長創一年來新低。

政策制定者承認，需要進行改革以糾正長期存在的供需失衡，提振家庭支出，並解決地方政府沉重的債務問題。這些債務使得許多省份無法獨立發展，其中一些省份的經濟規模堪比國家。

即便如此，他們也意識到，在美國總統川普發起的貿易戰對中國經濟造成額外壓力之際，此類結構性改革將帶來陣痛，並存在政治風險。

