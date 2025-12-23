《路透社》曝美國戰爭部報告 中國估2027年底前具備「攻台取勝」能力

[FTNN新聞網]國際中心／綜合報導

根據《路透社》取得的一份美國戰爭部報告草案，美方評估中國正以前所未有的速度擴張並現代化其核武與軍事力量，並預期在2027年底前具備對台灣發動戰爭並取得勝利的能力。報告指出，北京正持續精進以「武力」奪取台灣的軍事選項。

根據《路透社》取得的一份美國戰爭部報告草案，美方評估中國預期在2027年底前具備對台灣發動戰爭並取得勝利的能力。（圖／美聯社）

報告草案披露，中國很可能已在最新建成、靠近中國與蒙古國邊境的三處飛彈發射井基地中，部署超過100枚採用固態燃料的東風-31型洲際彈道飛彈。五角大廈過去曾揭露這些發射井的存在，但此次是首次掌握實際裝填飛彈的數量。報告並未說明這些飛彈的潛在打擊目標，美方官員也指出，報告內容在送交國會前仍可能有所調整。

戰爭部評估，北京正以快於任何其他擁核國家的速度擴張其核武庫。儘管中國2024年的核彈頭數量仍維持在600枚出頭，生產速度較前幾年略有放緩，但核擴張趨勢未止，預計在2030年前將擁有超過1000枚核彈頭。

報告同時警告，中國正在完善多種對台軍事方案，其中一項可能包括對距離中國本土1500至2000浬範圍內的目標發動大規模打擊。若此類攻擊達到一定規模，恐將嚴重干擾甚至挑戰美軍在亞太地區衝突中的部署與行動能力。

美國總統川普上月曾表示，可能構想與中國及俄羅斯推動「去核化」談判，但該份報告直言，北京對相關對話「毫無興趣」，美方持續觀察不到中國有意參與更全面的武器管制談判。

對此，中國方面反駁相關報導，指控美方「抹黑與詆毀中國，刻意誤導國際社會」。中國駐美大使館則重申，北京奉行自衛防禦的核戰略，將核力量維持在國家安全所需的最低水平，並遵守暫停核試爆的承諾。

