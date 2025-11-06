《路透社》：陸新令禁外國AI晶片 輝達、Intel受衝擊

《路透社》5日報導，有消息人士透露，大陸政府已發布內部指導性意見，要求所有獲得國家資金支持的新建數據中心項目必須使用國產AI晶片。此舉措被視為大陸在中美貿易摩擦緩和之際，關鍵基礎設施領域推動科技自主、擺脫外國技術依賴的最強硬措施之一。

大陸政府要求獲得國家資金支持的新建數據中心必須使用國產AI晶片。 （示意圖／unsplash）

據知情人士透露，近幾週以來，大陸監管機構已命令完成度低於30%的數據中心拆除所有已安裝的外國晶片，或取消購買計畫；而對進度較快的項目，將視具體情況而定。

消息人士表示，由於這項指導性意見，一些項目在開始前已被暫停，其中包括位於大陸西北某省分的一個原計劃部署輝達晶片的數據中心。該項目原由一家獲得國家資金支持的私人科技開發公司開發，目前已被擱置。

消息人士稱，新的數據中心指導意見涵蓋了輝達H20晶片—該晶片是輝達唯一被獲准向大陸銷售的最先進AI晶片，以及例如B200和H200等性能更強大的處理器。

大陸此項舉措或粉碎輝達重奪大陸市場份額的希望。此外，向大陸銷售數據中心AI晶片的美國公司還包括AMD與Intel。當《路透社》向這些公司查證時，輝達與AMD未回應、Intel則拒絕評論。

大陸此次舉措或粉碎輝達重 奪大陸市場份額的希望。 （資料照／《美聯社》）

據報導，大陸擁有眾多AI晶片公司，如最知名的華為，到如規模較小的上海寒武紀，以及包括沐曦（MetaX）、摩爾線程（Moore Threads）和燧原科技（Enflame）在內的新創公司。這些大陸公司的產品已經可以與輝達部分產品相媲美，但由於許多公司習慣了輝達的生態系統一直不願意採用國產替代方案，使得這些公司一直難打入市場。

此前，大陸能否獲得包括輝達在內的先進AI晶片，一直是中美兩國在高階運算能力和AI領域爭奪主導地位的關鍵所在。黃仁勳不斷表示希望允許輝達重返大陸市場。然而美國總統川普2日則向媒體表示，儘管允許大陸與輝達進行交易，但不會涉及最先進晶片，輝達旗下的先進AI晶片「Blackwell」將不會提供給「其他人」使用。

消息人士未透露該內部指導性意見是由大陸哪些監管機構發布。大陸網信辦與國家發改委也未回應相關消息。

