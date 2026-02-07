路透社：AIT是de facto駐台大使館 藍跑北京卻阻擋軍購

AIT處長谷立言是de facto美國駐台大使 圖：翻攝自美國在台協會AIT的臉書

[Newtalk新聞] 對比國民黨副主席蕭旭岑有關美國在台協會處長「谷立言在美國國務院體系只比科長大一點」的說詞，路透社（Reuters）稍早在1則報導中直言：｢由於沒有正式外交關係，美國在台協會（AIT）是事實上（de facto）駐台的大使館。」

國際法上有「法理上」（de jure）與「事實上」（de facto）兩種分類。我國在許多場合因受中國迫害，往往與各國採取「事實上」的來往。

路透社報導，台灣總統賴清德去年提議設立400億美元的特別防衛預算，以應對來自中國的日益增長的威脅。中國視台灣為其領土的一部分。但由反對派控制的立法院卻提出了自己的、預算較低的方案，該方案僅資助部分美國武器。

台灣國防部敦促反對派批准該項支出提案，稱任何拖延都可能導致急需的武器交付被推遲，因為其他國家的訂單可能會優先獲得。

路透社注意到，台灣的主要反對黨國民黨本週一邊派代表團前往北京，一邊則聲稱支持國防開支，但有責任審查相關計劃，不會簽署「空白支票」。

這種情況在美國國會引發了不滿。美國參議員瑞胥（Jim Risch，共和黨籍）和參議院外交關係委員會主席沙欣（Jeanne Shahee，民主黨籍）發表聯合聲明，稱他們對藍白導致特別國防預算仍然停滯不前「深感失望」。

美國表示支持台灣增加國防開支的努力，這也是川普政府一直要求所有美國盟友採取的措施。

美國國務院發言人在發給路透社的聲明中表示：「正如國務院和美國在台協會多次公開聲明，並已向台灣方面明確表示的那樣，我們歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」

