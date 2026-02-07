路透社：AIT是de facto駐台大使館 藍跑北京卻阻擋軍購
[Newtalk新聞] 對比國民黨副主席蕭旭岑有關美國在台協會處長「谷立言在美國國務院體系只比科長大一點」的說詞，路透社（Reuters）稍早在1則報導中直言：｢由於沒有正式外交關係，美國在台協會（AIT）是事實上（de facto）駐台的大使館。」
國際法上有「法理上」（de jure）與「事實上」（de facto）兩種分類。我國在許多場合因受中國迫害，往往與各國採取「事實上」的來往。
路透社報導，台灣總統賴清德去年提議設立400億美元的特別防衛預算，以應對來自中國的日益增長的威脅。中國視台灣為其領土的一部分。但由反對派控制的立法院卻提出了自己的、預算較低的方案，該方案僅資助部分美國武器。
台灣國防部敦促反對派批准該項支出提案，稱任何拖延都可能導致急需的武器交付被推遲，因為其他國家的訂單可能會優先獲得。
路透社注意到，台灣的主要反對黨國民黨本週一邊派代表團前往北京，一邊則聲稱支持國防開支，但有責任審查相關計劃，不會簽署「空白支票」。
這種情況在美國國會引發了不滿。美國參議員瑞胥（Jim Risch，共和黨籍）和參議院外交關係委員會主席沙欣（Jeanne Shahee，民主黨籍）發表聯合聲明，稱他們對藍白導致特別國防預算仍然停滯不前「深感失望」。
美國表示支持台灣增加國防開支的努力，這也是川普政府一直要求所有美國盟友採取的措施。
美國國務院發言人在發給路透社的聲明中表示：「正如國務院和美國在台協會多次公開聲明，並已向台灣方面明確表示的那樣，我們歡迎台灣宣布400億美元的特別國防採購預算。」
更多Newtalk新聞報導
川普隨時無預警轟伊朗! 美國帶頭多國緊急撤僑 中國急送雷達、防空系統
談不成就開戰! 美伊今核談判 美要求伊「零核能力」以揚言打擊
其他人也在看
力捧「他」選總統！吳子嘉：美中最大公約數
[NOWnews今日新聞]2026縣市首長選舉逐漸升溫，這一役被視為2028總統大選的前哨戰，備受政壇高度關注，各界也已提前卡位布局。對此，媒體人吳子嘉直言不諱表示，2026地方選舉根本不重要，真正決...
最新新竹縣長民調陳見賢領先 黨外大勝鄭朝方、黨內比下徐欣瑩
[Newtalk新聞] 2026新竹縣長之爭，竹北市長鄭朝方被視為民進黨陣營的最有力人選，國民黨陣營則內部競爭激烈，立委徐欣瑩與新竹縣副縣長陳見賢初選之勝尚未落幕，但《鋒燦傳媒》今（6日）公布最新新竹縣長民調，結果顯示，若由陳見賢出馬，將以50.3％支持度大勝鄭朝方的31.1％支持度，若由徐欣瑩出線，同樣能以43.8％支持度勝過鄭朝方的35.9％。 該份民調顯示，陳見賢對決鄭朝方，雙方民調差距高達19.2%，若由徐欣瑩對決鄭朝方則雙方差距僅7.9％；且在黨內互比民調中，陳見賢同樣以以41.8％支持度勝過徐欣瑩的33.8％支持度。 但進一步交叉分析顯示，從政黨傾向來看，在陳見賢與徐欣瑩的黨內互比中，徐欣瑩的民眾黨選民支持度以44.8％支持度勝過陳見賢38.8％；陳見賢則在泛藍選民獲得較高的支持度47.5％支持度，明顯高於徐欣瑩的35.5％。 而陳見賢與徐欣瑩之間的國民黨新竹縣長初選之爭，國民黨中央已定調將以民調占比70％、黨員投票占比30％的「七三制」決定結果，但徐欣瑩抗議制度不公，讓政壇仍關切，若初選結果對徐欣瑩不利，徐是否有脫黨參選的可能性。 該份民調由循證民調有限公司執行，該民調以
新竹市民很滿意「她」！輾壓對手差距曝光
[NOWnews今日新聞]2026年新竹市長選戰逐漸升溫，國民黨已表態禮讓現任市長高虹安續拚連任，民進黨人選則尚未拍板，外界普遍看好陽明交大教授林志潔最有可能出線；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意角逐...
卓榮泰也開嗆了！強硬要求李貞秀「依照中華民國法律」外界反應曝
即時中心／高睿鴻報導民眾黨國會黨團近日異動人事，原本的8名不分區立委，除了陳昭姿、劉書彬，其餘6人均因配合黨內「兩年條款」政治承諾，於2月1日正式請辭；新一批遞補人選，則從前（3）天起就職。不過，其中1名新科立委李貞秀，卻因國籍身分惹議，外界不斷質疑，她根本未依法放棄中國籍身分；因此，包括內政部等多個行政單位也嗆明，將不會接受其質詢、索資。行政院長卓榮泰今（5）日受訪時回應「一切都應依照《國籍法》的標準」。
內政部拒給李貞秀機密！白營提蔡英文開嗆了
[NOWnews今日新聞]民眾黨不分區立委李貞秀國籍問題持續延燒，內政部長劉世芳昨日表示，未來內政部將不會提供機密以上文件及個資給李貞秀，今（5）日特別出席行政院會後記者會表示，自己認真希望各部會首長...
中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉曝「這1傳聞」恐是真的！
論壇中心／綜合報導繼前中央軍委副主席張又俠被調查之後，又有三名中共軍工企業高官因腐敗被終止人大代表資格，分別是中國航空工業集團原董事長周新民、中核集團原總工程師羅琦和中國工程物理研究院原院長劉倉理。對此，專欄作家吳崑玉在《頭家來開講》節目上透露，美國情報部門披露，解放軍高層遭清洗是因貪腐嚴重，包括火箭軍有大批彈道飛彈內裝的不是燃料，是水，「現在聽來很可能是真的」！吳崑玉表示，我原來以為這個是假訊息，現在看到逮了這三個軍工高層以後我開始覺得，美國的情報有可能是真的，不然為什麼要逮這三個人？可能是真的火箭有灌水、質量有問題、核武建設基地中間有紕漏，因為最好貪錢就在這些地方，貪還要配合腐敗，不只貪錢，該做好的事可能沒做，就造成這樣的結果，這些人職務都不低，要取消他的人大委員資格以後才能夠移送法辦，這是中國法律的規定，所以已經嚴重到這種地步，那就表示不是小事。習近平設定目標，希望中國在2035年實現「全面軍事現代化」，使中國成為僅次美國、全球最大軍費支出國。然而，美國五角大廈在最新評估中卻指出，解放軍內部根深蒂固的貪腐問題，正嚴重阻礙其軍事現代化的進程。原文出處：中國三名「航空、核武」高層又落馬！吳崑玉：飛彈裡裝水的傳聞恐是真的！ 更多民視新聞報導李貞秀就任立委成未爆彈？媒體人籲「勿等閒視之」李貞秀"擁中國國籍"當立委！律師曝"嚴重後果"！川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！
川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險
藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。
蕭旭岑稱美政客不該干涉台灣內政 吳思瑤提一事打臉：驗證王滬寧叫他往右就往右
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導國防特別條例持續卡關，藍白有意自提版本，引起美國議員發聲，力挺院版儘速付委審查。不過，國民黨副主席蕭旭岑就批評，美...
林保華觀點》反美紅利！只比科長小一點點的蕭旭岑 妄想大躍進「中共副國級」？！
[Newtalk新聞] 充當國民黨副主席的原馬辦主任蕭旭岑，在北京見了全國政協主席王滬寧，爛尾變成了狼尾。自以為見了中國的正國級，自己就是只比正國級小一點點的副國級了，於是口出狂言，嘲諷AIT駐台辦事處處長谷立言「只比科長大一點點」，以為自己可以爬到谷立言頭上了，即將出任中國政協副主席了。他不但不把美國官員放在眼裡，連國民黨其他要員也不放在眼裡。如果他當政協副主席，國民黨主席鄭麗文難道去當全國政協主席？這是他的「中國夢」吧？ 2012年5月，自稱是連戰同學的美國西東大學（Seton Hall University）退休教授楊力宇來台灣，接受專訪時指出馬英九的問題在於「事必躬親」，導致總統淪為科長層級，且身旁缺乏具能力的政治幕僚，使其成為孤家寡人。 蕭旭岑時任國民黨文傳會主委，次年才出任馬英九總統府副秘書長，這時也不過是比馬科長小一點點。一直到出任馬辦主任，都是比科長小一點點不能跨越主子，現在想大躍進到中國大一點點，因而不但在中國公開反美，說民進黨「媚美反中」，還要掏空台灣。都是一派胡言。 台灣與美國簽署關稅協定，如果是）「媚美」，只要美國拿出協議讓民進黨政府簽下就可以了，哪裡需要鄭麗君
黃國昌率退休警消提＂行政訴訟＂ 綠營：預算釋憲中
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字
謝龍介控內定正副議長 陳亭妃斥抹黑
國民黨台南市長參選人謝龍介6日網路直播中指出，民進黨初選過關的陳亭妃自詡準市長身分，已內定未來的台南市正副議長人選、招募小內閣、啟動開發案；陳亭妃駁斥謝在編故事抹黑。「挺憲派」議長邱莉莉率黨內19位議員一同登記台南市議員黨內初選，陪同的立委林俊憲表示「大選時母雞照顧不到的，小雞要更團結」，暗指陳若整合議員未果，黨內紛爭恐延伸至議長選舉。
江啟臣回應小官說：AIT處長代表整個國家
[NOWnews今日新聞]國民黨台中市長提名掀起內戰！立法院副院長江啟臣昨天邀請AIT處長谷立言參觀台中產業，爭取成為美國關鍵合作夥伴之際，不僅黨中央逕自公布「姐弟之爭」民調細節，副主席蕭旭岑更接力嘲...
才說初選達協議 江啟臣聲明抗議國民黨、楊瓊瓔｜#鏡新聞
國民黨台中市長初選之爭越演越烈，國民黨中央今天（2/6）才宣布，立委江啟臣、楊瓊瓔已經簽署協議，雙方同意3月最後一週完成民調作業；但江啟臣傍晚立刻發出抗議聲明，點名國民黨中央，違背協議內容，同時質疑楊瓊瓔說法違背事實。雙方隔空互槓，火藥味濃厚。
川習通話談台灣主權 賴總統：重申兩岸互不隸屬｜#鏡新聞
總統賴清德今天（2/5）早上南下彰化，前往紡織工廠和產業座談，不過外界關注的是，美國總統川普和中國國家主席習近平，雙方通話，習近平在對話中重申，台灣是中國領土，並要求美方慎重處理對台軍售，總統賴清德也強硬回擊，重申兩岸互不隸屬，也意有所指，如果有人欣然接受九二共識，表示他是中國人，也積極推展兩岸統一。
民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選
即時中心／潘柏廷報導前記者馬郁雯今（6）日上午在前綠委段宜康陪同下，前往民進黨台北市黨部登記議員初選，爭取中正萬華議員參選人提名，同時擔任8屆港湖市議員的李建昌，也陪同交棒對象、律師陳又新登記。不過外界更好奇民進黨台北市長人選究竟是誰母雞帶小雞，段宜康受訪則喊話「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。馬郁雯、陳又新今日上午分別在段宜康與李建昌陪同下，前往登記黨內市議員初選，並繳交相關登記費用；陳又新受訪表示，雖然兩人心情緊張，還是抱著興奮的心情過來，「但聽到點鈔機的聲音比較痛一點，雖然大家說我是律師，但還是一筆不小的花費，希望有好的結果」。輪到馬郁雯受訪則坦言，和陳又新一樣聽到點鈔機的聲音時，也覺得心在淌血，但沒關係，態度拿出來，一定可以在初選順利過關、大選時候高票當選，為想服務的選區共同服務。民進黨台北市中正萬華議員擬參選人馬郁雯（左）、民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（右）。（圖／民視新聞）「最近屬於移動式唐老鴨狀態」，馬郁雯解釋，反覆出現聲音好了又沙啞的情形，而自己早上5時30分就出門，包含掃市場、站路口一路到晚上跑所有鄰里行程，到最後追垃圾車，基本上都已經深夜11點，即便枇杷膏怎麼喝好像都沒什麼用，「但沒關係，這是努力的證明，大家都看得到」。段宜康則說，自己跟李建昌是1994年參選一起當選，已經超過30年，兩人現在心情像母雞帶小雞的「母雞」及媽媽，充滿期待與緊張，希望兩位能靠著努力順利當選；兩位都是有論述力、有理想、認真的年輕人，也希望李建昌能將8屆議員的功力，灌注給兩人。段宜康喊話，希望可以和馬郁雯一起努力，「我沒有完成的工作，希望她（馬郁雯）能夠接著把我們共同理想完成」。民進黨台北市內湖南港議員擬參選人陳又新（左）、民進黨台北市內湖南港議員李建昌（右）。（圖／民視新聞）李建昌則表示，今天是非常高興的心情，跟新一代陳又新、馬郁雯到台北市黨部登記初選，證明自己能卸下重擔，「整個理念就是選賢與能，希望能將棒子一代一代傳給優秀、能夠發揮問政功能的下一代，陳又新和馬郁雯應該都符合這樣的期待」。因此，李建昌喊話，希望兩人能夠順利通過初選，並在大選順利脫穎而出，但兩人選區說起來結構對新人不利，因為堅強對手非常多，新人要殺出重圍，真的要靠所有支持者共同把優秀新人舉上去。針對台北市長人選部分，段宜康坦言「我也很期待與緊張」，但同時他也認為，大家要有耐心，中央黨部也知道支持者的焦慮，但是本來就不是容易的工作，首都市長候選人的產生本來就要一段過程，也是選戰一部分，「請大家共同期待，民進黨一定會推出最優秀的人選，帶領年底的大選」。原文出處：快新聞／民進黨台北市母雞是誰？段宜康喊話：一定會推出最優秀的人選 更多民視新聞報導老鼠橫行！吳靜怡批「柯蔣該負責」北市不要驚嚇版的迪士尼中國人滿街跑恐成真？國台辦竟希望「恢復兩岸直航」 陸委會說話了核三真要重啟？龔明鑫認3月會提出再運轉計畫
黃國昌指AIT與華府態度有落差 國務院打臉：歡迎1.25兆國防預算
針對民眾黨主席黃國昌指控美國在台協會處長谷立言過度介入台灣內政，並質疑其立場與華府不一，美國國務院於4日晚間正式回應，明確表達「美方歡迎台灣提出的特別國防採購預算」，直接打臉黃國昌「落差論」，也顯見美方對台灣國防預算審議進度的高度關切。
對美軍購享北約成員 綠盼過預算 藍委：美國朋友「客氣一點」｜#鏡新聞
美國對台軍售交運問題，國防部日前透露如果總預算順利通過，今年包括M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統等，都將會陸續交運。讓綠委喊話藍白，要盡速審查國防條例，不過藍委不買帳，立委謝龍介就表示，國防特別條例沒有詳細的計畫無法幫忙背書，更喊話美國朋友要說話要客氣一點，台灣人對美方的信任度已經越來越低。
藍中彰提名陷"姊弟僵局" 何欣純.陳素月穩健拚選戰
中部中心報導"姊弟之爭"陷僵局！國民黨兩位立委，台中市江啟臣與楊瓊瓔，搶台中市長國民黨內提名，對此，民進黨立委何欣純表示，不應該把自家政治對立，變成是台中市政！另外，是彰化謝衣鳯與弟弟謝典霖，喬不攏，立委陳素月也說，謝典霖開箱自家豪宅，就是要把姊弟之爭，正式搬上檯面引戰！國民黨中彰姐弟之爭陷僵局。江啟臣在5日上午，到太平區中山市場發放春聯，同樣也是到市場發春聯懇託選民的，還有楊瓊瓔！楊瓊瓔直接喊出市長當選，可是，自己黨內的提名都還沒搞定，外傳6日將由國民黨中央，進行二次協商，也傳出如果協調不成，黨中央可能會在3月底前，進行全民調。對此，楊瓊瓔回應，沒接到通知，但是會尊重黨的機制！江啟臣與楊瓊瓔，姊弟之爭僵持不下，民進黨台中市長參選人何欣純說，他黨提名方式無法評論，但就不該把自家政治對立，變成台中市政，引發市民關注！國民黨中彰姐弟之爭陷僵局。真的有血緣的，彰化謝家姊弟，手足近日也是你來我往，對此，民進黨彰化縣長參選人陳素月說，謝典霖日前開箱自家豪宅，絕不只是為了滿足大眾好奇心，而是要藉此把姊弟之爭，搬上檯面，搧風點火！謝典霖開箱豪宅，是個人自由，卻被外界猜測，是要斷謝衣鳯參選縣長之路！中、彰藍營喬不定姊弟爭大位，綠營早早就位看政治大戲！原文出處：藍中彰提名陷「姊弟僵局」 何欣純陳素月穩健拚選戰 更多民視新聞報導姐弟之爭延燒！謝典霖：謝家承諾不選縣長 謝衣鳯「突然出來」藍台中市長提名也陷「姐弟之爭」 何欣純：先想市民再談出線藍營台中人選未定！ 盧秀燕罕見催黨中央越快越好
美國、伊朗核談判 德黑蘭稱有「好的開始」且將持續
伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）6日在阿曼首都馬斯開特（Muscat）舉行的會談後表示，由阿曼斡旋的美伊核談判有了「好的開始」，並將繼續進行。這番言論可能有助於緩解外界對於談判若破局，恐將中東推向戰爭邊緣的擔憂。不過，阿拉奇也說：「任何對話都需要避免威脅與施壓。（德黑蘭）只討論核問題…我們不和美國討論任何其他議題。」
美下通牒3軍售有效期至3月中 黃國昌：都在民眾黨的軍購特別條例
[Newtalk新聞] 國防部昨表示，美政府針對3項軍售案正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。對此，民眾黨主席黃國昌今（7）日表示，這些品項都在民眾黨所提出的軍購特別條例，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。 國防部昨表示，美政府已就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7 自走砲」等3項軍售案，正式向我方提供發價書草案，有效期至今年3月15日。依軍售作業制度，若未能獲得美方同意、展延發價書簽署效期，我方需於3月31日支付首期款。國防部將向美方積極爭取，展延發價書簽署效期，避免因未於時限內簽署，導致全案取消。 黃國昌今上午與新北市議員陳世軒在新莊宏泰市場發春聯，並於會前受訪表示，美方發價書的品項就是去年12月18日公告的品項，而這些品項也都在民眾黨所提出的軍購特別條例，這就是民眾黨展現出來負責任的態度。他說，有具體的品項，哪些品項是台灣需要的，民眾黨就會支持。 黃國昌指出，至於相關時程的處理，他相信接下來不管是行政部門或者是立法院，應該會做最好的安排。 媒體詢問，傳出國民黨也要提出自己的版本，是否覺得有互別苗頭的感覺？黃國