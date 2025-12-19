路透臥底踢爆Meta成中國詐騙共犯「獲利180億美金」？江峰秀「鐵證」：騙子也要放假

[Newtalk新聞] 《路透社》曝光內部文件指Meta為中國詐騙建立特權機制。百萬YT網紅江峰在其頻道表示，Meta數據顯示中國「十一黃金週」詐騙量驟減，顯示騙子來自中國且同步放假，而路透社記者的臥底也揭露了到中國下殺豬盤廣告一路暢行無阻，直指Meta已為了廣告收益建立中國特權機制，認為Meta已淪為中國詐騙集團的超級幫兇。





江峰說明，《路透社》這份代號為「毀滅性」的內部調查報告，揭開了一個大醜聞。2024年Meta在中國市場的廣告收入達到驚人的180億美元，佔總營收十分之一以上。然而數據顯示，來自中國的廣告中至少有將近20%是徹頭徹尾的詐騙。江峰表示，面對內部員工提出要嚴打中國詐騙廣告的建議，臉書創辦人祖克柏竟親自下令「暫停」，並美其名曰「誠信戰略轉向」。這顯示在180億美元面前，Meta與中共達成了一種骯髒的雙贏默契：中共負責生產騙子，Meta負責提供受害者，雙方聯手收割全球財富。

為了證實這條黑色產業鏈的暢通無阻，江峰詳細引述了《路透社》記者的親身臥底經歷。記者聯繫了一家中國的二級代理商，直接表示「我想發點違規的廣告」、「搞點殺豬盤能不能行？ 」，對方毫不猶豫回答「沒問題！30美元一個賬號」。江峰強調，記者隨後用加密貨幣付款，馬上拿到一批盜用美國農村老太太照片或AI假臉的虛假帳號。接著記者試發一條典型的「暴富投資」詐騙廣告，結果系統一路綠燈，幾分鐘內就有幾十個受害者點入。江峰指出，這證明Meta的審核機制在中國代理商的「白名單」特權面前完全失效，有些代理商甚至公開吹噓擁有「免死金牌」，封號率比普通代理低80%。





江峰進一步回顧祖克柏對中共的姿態，9年前他在北京重度霧霾中穿著灰色T恤跑步經過天安門，甘願當「人肉吸塵器」，甚至在白宮國宴上厚著臉皮請習近平為未出生的孩子起中文名。江峰譏諷道，這本質是「想認習近平當教父」，結果被習近平以「這責任太大了」冷冷拒絕。雖然臉書最終沒能進中國，但祖克柏卻成功把中國騙子帶進了臉書，將這個連中國百姓都用不了的平台，變成了詐騙份子收割全球的超級高速公路。





江峰分析，這些詐騙活動已高度組織化，Meta數據顯示每年10月初全球詐騙廣告數量會斷崖式下跌，原因竟是中國「十一黃金週」，騙子也要放假。這顯示在中國經濟崩塌後，大量失業白領在中共默許下投入跨境詐騙，成為一場國家級的「就業安置工程」。此外，江峰示警，這條通道不僅輸送詐騙，還隱藏著致命的芬太尼毒品交易，這是一場化學超限戰。對此，川普總統已於12月15日簽署行政令，將芬太尼定性為「大規模殺傷性武器」(WMD)。江峰強調，這意味著美國將剝奪中共領袖的國家主權豁免權，法律戰的矛頭恐將直接指向習近平與中共的海外資產。

