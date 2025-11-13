路透調查：8成經濟學家預測聯準會12月再降息1碼

（中央社班加羅爾12日綜合外電報導）路透最新調查顯示，有8成經濟學家預測，美國聯邦準備理事會（Fed）12月將再次調降基準利率25個基點（0.25個百分點，1碼），以支撐日益疲弱的就業市場。預估比例較上月調查略微上升。

這項預期與聯邦公開市場委員會（FOMC）成員對於是否需再次降息的分歧形成鮮明對比，尤其是在美國經歷史上最長時間政府停擺、缺乏關鍵官方數據下。

聯準會上月宣布降息1碼後，主席鮑爾（Jerome Powell）警告，12月的再度降息「並非板上釘釘」。

瑞銀（UBS）美國經濟學家瓦特（Abigail Watt）指出：「普遍看法是勞動市場依然相對疲軟，這是我們認為FOMC會繼續在12月降息的主要原因之一。但風險在於後續的數據可能打消這種『疲軟印象』。」

在這次調查中，105位受訪經濟學家中有84位（占8成）預測，FOMC將在12月10日連續第3次降息1碼，使利率區間下降至3.50%至3.75%，與市場預期相符；另有21位經濟學家預測利率維持不變。

瓦特表示，若聯邦參議院通過臨時撥款法案、使政府重新開門，可能在會議前讓數據更加明朗。

聯準會偏好的通膨指標個人消費支出物價指數（PCE）已連續超過4年高於2%的目標，創下1995年以來最久紀錄。調查顯示，這項指數平均將持續高於2%直到2027年。

先鋒集團（Vanguard）資深經濟學家赫特（Josh Hirt）指出：「通膨長期高於目標可能影響聯準會公信力。這是一個大多數人平時不太在意、但突然會引發關注的問題。我們對於關稅導致的通膨視為暫時現象，但會採取更謹慎的態度。」

近半數受訪經濟學家仍預期，利率將在下個季度降至3.25%至3.50%之間，但對2026年底的利率走勢尚無明確共識。

在另一項調查中，約7成受訪者表示，自政府關門以來，就業成長大致保持不變，儘管部分民間數據顯示美國企業近期進行裁員。

美銀證券（Bank of America Securities）美國經濟學家朱諾（Stephen Juneau）指出：「勞動市場確實在降溫，但絕稱不上崩盤。我們看到招聘放緩，但解僱潮並不明顯。」

他說：「除非鮑爾看到更明確的下行風險正在實際發生，否則12月降息仍未成定局。」

調查中位數顯示，美國經濟第2季成長3.8%、第3季預估成長2.9%，但本季將放緩至1.0%。

未來數年，經濟成長預計平均約1.8%，這與聯準會目前認為的「非通膨性增長率」大致相符，並將持續至2027年。（編譯：徐睿承）1141113