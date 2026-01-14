路透：中國下令海關人員禁止放行H200晶片

▲輝達向中國出口H200晶片解禁，但路透披露中國官員要求海關禁止放行。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普政府13日正式批准輝達AI晶片H200銷往中國，但在稍早，路透披露，中國海關告知輝達H200人工智慧晶片不准進入中國，中國政府官員週二還召集了科技公司開會，會中明確指示「除非必要」，否則不得購買該晶片。

根據《路透》報導，引述3名消息人士說法，其中1人表示，「官員們的用詞非常嚴厲，基本上等同於禁令，儘管未來情況或許會出現變，也應該會有所變化。」

路透提到，H200 是輝達性能第二強大的 AI 晶片，也是目前美中關係中最顯而易見的爭議點之一。儘管中國企業對該晶片需求強勁，但目前尚不清楚中國是想透過徹底禁令來扶持國內晶片商，還是仍在斟酌限制措施，或是將這些手段作為與美國談判的籌碼。

中國當局並未對指令提供任何理由，也未說明這屬於正式禁令還是臨時措施，無法確認這項措施是適用於現有的 H200 訂單，還是僅針對新訂單。

美國媒體《The Information》13日也報導，中國政府本週已告知一些科技公司，僅有在特殊狀況下，例如與大學合作的研發計畫，才會批准其H200的採購案。一名知情說，中國政府正在討論研發目的與大學計畫的豁免。

美國總統川普預計於 4 月訪問北京會晤中國國家主席習近平，雙方目前正試圖在貿易問題上維持短暫的休兵。研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）的地緣政治戰略家谷蓉(Reva Goujon)表示「北京正在試探能爭取到多大的讓步，以瓦解美國領導的技術管制。」

儘管華為（Huawei）等中國廠商已開發出昇騰（Ascend）910C 等 AI 處理器，但 H200 在大規模訓練先進 AI 模型方面被認為效率更高。路透先前曾報導，中國科技公司已下訂超過 200 萬顆 H200 晶片（單價約 27,000 美元），遠遠超過輝達 70 萬顆的庫存量。

不過，對於向中國出售 H200 晶片對哪一方更有利，目前仍有些許爭論。重新進入中國市場將為輝達和美國政府帶來巨額利潤，因為美國政府將從晶片銷售中抽取 25% 的費用。

白宮 AI 沙皇薩克斯（David Sacks）等人也認為，向中國出口這類型晶片能降低中國競爭對手加倍研發、進而追趕輝達最先進設計的動力。外交關係協會（CFR）智庫高級研究員馬奎爾(Chris McGuire)表示，北京認為美國渴望向中國銷售 AI 晶片，因此認為中國擁有籌碼，可以要求美國以讓步來換取中方的許可批准。

