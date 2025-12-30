路透：中國勒令晶片製造商 新產能5成設備需為國產

（中央社新加坡30日綜合外電報導）中國致力打造自主半導體供應鏈之際，3名知情人士透露，北京要求晶片製造商在新增產能時，所採用設備至少有50%必須為中國國產。

這項規定尚未公布，但知情人士告訴路透社，晶片製造商近幾個月為新建或擴建廠房向政府申請許可時，相關當局告知，他們必須透過採購招標證明至少一半設備為中國國產。

這項要求是中國為脫離依賴外國技術所採取最重大措施之一；在美國2023年加強技術出口限制、禁止對中國銷售先進人工智慧（AI）晶片和半導體設備後，北京更是加速推動相關舉措。

即使中國製造商在某些領域仍買得到美國、日本、韓國與歐洲的設備，這項50%國產規定促使他們傾向採購國產設備。

知情人士指出，無法達到50%門檻的申請通常會被駁回，不過中國當局也會根據設備供應情況酌情彈性處理，例如對先進晶片產線的要求會放寬，因為國產設備還無法用於這類產線。

一名消息人士告訴路透社：「當局希望業者採用的國產設備占比其實遠高於50%，最終目標是各廠百分之百使用國產設備。」

中國工業和信息化部未回應路透社置評請求。由於這項措施尚未公布，消息人士均不願具名。

根據公開採購資料，中國國營單位今年採購國產曝光機及零組件創下421件訂單的新高紀錄，總金額約達8億5000萬人民幣，顯示對國產技術需求激增。

兩名消息人士談到，這項政策在蝕刻等領域已逐步收效；中國最大晶片設備製造商北方華創（Naura）正在中芯國際（SMIC）7奈米先進產線測試其蝕刻機。

消息人士還說，中國使用的先進蝕刻設備之前主要由科林研發（Lam Research）、東京威力科創（Tokyo Electron）等外商供應，但如今已有部分遭北方華創及其規模較小的對手中微半導體（AMEC）取代。（編譯：洪培英）1141230