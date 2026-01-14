路透：中國報關行被告知輝達H200晶片不准入境

（中央社北京14日綜合外電報導）根據3名知情人士，中國海關當局本週告訴報關行，美國科技巨擘輝達（Nvidia）的H200人工智慧（AI）晶片不准進入中國。

其中2名知情人士及另一個消息來源透露，中國政府官員昨天也召集國內科技公司開會，明確指示除非有必要，否則不得購買這款晶片。

其中一名知情人士說：「官員措辭非常嚴厲，目前基本上是禁止，但未來情勢變化時可能會變。」

H200是輝達第2強大的AI晶片，也是當前美中關係最大的導火線之一。

中國企業對這款晶片的需求強勁，目前仍不清楚北京是希望徹底禁止以扶植本土晶片公司，或是仍在考慮設限，抑或是把這些措施當成與華府談判的籌碼。

H200晶片本週正式獲得美國總統川普（Donald Trump）的政府有條件批准出口至中國，但許多對中強硬派擔心該晶片可能大幅提升中國軍事力量，削弱美國在AI領域的優勢。

由於事涉敏感，知情人士要求匿名。他們表示，當局未說明下達指示的理由，也未表明這是正式禁令還是暫時措施。

路透社無法立刻確認上述指示是否適用於先前已下訂單的H200晶片，或僅針對新訂單。

另外，美國科技新聞媒體The Information昨天引述兩名知情人士的話報導，中國政府本週告知部分科技公司，只有在特殊情況下，才會批准他們採購輝達H200晶片，例如用於大學研究。

其中一名知情人士透露，目前正在討論研發用途及大學得以豁免一事。

截至截稿，中國海關總署、工業和信息化部、國家發展和改革委員會均未回應路透社的置評請求。輝達亦未回應路透社的詢問。（編譯：楊昭彥）1150114